Un nuevo movimiento sísmico fue registrado durante la madrugada de este miércoles 19 de agosto en Colombia, de acuerdo con el reporte del Servicio Geológico Colombiano.

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El evento ocurrió a las 3:59 a. m., hora local, y alcanzó una magnitud de 2,8. El SGC indicó que el sismo tuvo una profundidad superficial.

El epicentro fue ubicado en Istmina, Chocó, departamento que ha registrado varios movimientos sísmicos en los últimos días, luego del terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el pasado 10 de agosto en San José del Palmar.

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¿Cómo reportar un temblor en Colombia?

Si sintió el sismo, puede reportarlo al Servicio Geológico Colombiano (SGC) a través de la plataforma Sismo Sentido. Allí debe seleccionar el evento que percibió y responder preguntas sobre el lugar donde estaba, cómo sintió el movimiento y los efectos que observó.

Los reportes ciudadanos ayudan al SGC a establecer cómo se percibió el sismo en diferentes zonas y a complementar la información obtenida por la Red Sismológica Nacional.

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