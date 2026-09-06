Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

Un grave accidente de tránsito se registró la tarde del sábado 5 de septiembre en la carretera que conecta Cajamarca y Calarcá, exactamente en las inmediaciones del túnel Los Azulejos, zona perteneciente al conocido corredor vial del Alto de la Línea. Según comunicaron las autoridades de tránsito, el siniestro involucró a dos vehículos de carga, cuyos conductores resultaron con lesiones debido a la fuerte colisión que paralizó la movilidad en ese estratégico tramo vial.

Sigue a PULZO en Discover

La causa del accidente, según determinaron las fuentes oficiales consultadas, estaría relacionada con una falla mecánica en uno de los camiones. Al parecer, este automotor se quedó sin frenos cuando transitaba por esta vía montañosa, lo que ocasionó que impactara de manera directa contra el otro vehículo de carga que circulaba en el mismo corredor. El hecho provocó el esparcimiento de partes de los vehículos y otros materiales sobre la carretera, complicando aún más las labores de tránsito y emergencias en el sector.

Debido a las condiciones generadas tras el accidente, las autoridades debieron ordenar el cierre temporal de la vía en ambos sentidos. Esta medida fue necesaria para que los equipos encargados pudieran realizar de forma segura las tareas de remoción y limpieza de los restos esparcidos. Así lo informó Mario Tovar, secretario de Tránsito y Transporte del departamento de Tolima, quien detalló que los únicos afectados fueron los conductores de los camiones, resaltando que los equipos de rescate “están retirando el material que quedó sobre la vía”.

Los dos conductores heridos fueron trasladados de inmediato a centros asistenciales ubicados en la zona, donde recibieron la atención médica requerida tras el accidente. De acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades viales, no se reportaron víctimas mortales en este siniestro, lo que representó un alivio para los familiares y las autoridades, considerando la magnitud del incidente y la importancia de esta vía para la conectividad regional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se cerró la vía entre Cajamarca y Calarcá en el Alto de la Línea?

La vía fue cerrada temporalmente en ambos sentidos como consecuencia de un accidente de tránsito que involucró a dos camiones de carga en la zona del túnel Los Azulejos. Debido a la presencia de fragmentos de los vehículos y otros materiales esparcidos sobre la carretera, las autoridades tomaron la decisión de restringir el paso para facilitar las labores de limpieza y remoción, según confirmaron fuentes de tránsito del departamento de Tolima.

¿Cuáles fueron las consecuencias para los conductores tras el accidente cerca al túnel Los Azulejos?

De acuerdo con lo informado por Mario Tovar, secretario de Tránsito y Transporte de Tolima, los conductores de los camiones resultaron lesionados en el accidente y debieron ser trasladados a centros asistenciales en la zona para recibir atención médica. No se registraron fallecidos, por lo que las consecuencias se limitaron a lesiones en los ocupantes y afectaciones al flujo vehicular en el sector.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.