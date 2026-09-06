Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un grave accidente de tránsito sacudió la tranquilidad de la comuna 11 en Ibagué durante la madrugada del domingo 6 de septiembre. El hecho se presentó en la conocida cuesta del barrio Uribe Uribe, cuando un taxi protagonizó un choque múltiple, presuntamente debido a una falla en el sistema de frenos, según la información preliminar. El incidente abrió un escenario de preocupación entre los habitantes del sector, quienes atestiguaron la magnitud de los daños materiales que el siniestro ocasionó.

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De acuerdo con los reportes iniciales, el accidente involucró tres automotores, confirmación que aporta contexto sobre el alcance de la situación. El taxi, que circulaba por una vía en pendiente, perdió el dominio instantes antes de impactar a otros vehículos que estaban en el lugar. La inclinación de la calle habría incrementado la dificultad para detener el automóvil, lo que terminó desencadenando la colisión múltiple y afectando directamente a los automotores estacionados o que transitaban en ese momento en el sector.

En el vehículo de servicio público se encontraban cuatro personas: el conductor y tres pasajeros. Los datos disponibles indican que los ocupantes resultaron con lesiones tras el choque, producto del fuerte impacto, y recibieron atención en el sitio. Sin embargo, aún se espera información oficial sobre la gravedad de las heridas y el estado de salud de cada uno.

El alcance del accidente se expandió cuando uno de los automotores perjudicados salió disparado, terminando por chocar contra las instalaciones de la escuela del barrio Uribe Uribe. Esta situación agravó los daños, pues no solo se vieron afectados los propietarios de los vehículos, sino también la comunidad educativa que utiliza dicho espacio.

Actualmente, las autoridades competentes se encuentran trabajando para esclarecer las causas exactas del accidente. La principal hipótesis se centra en una posible falla mecánica en el sistema de frenos del taxi, aunque hasta el cierre de la información aún no hay confirmación oficial. Se está pendiente de un pronunciamiento de la Secretaría de Movilidad de Ibagué, cuya intervención será determinante para definir no solo la causa, sino también las posibles responsabilidades y el seguimiento al estado de los heridos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué se sabe sobre la causa del accidente del taxi en Ibagué?

De acuerdo con los reportes preliminares, las investigaciones apuntan a que una falla mecánica en el sistema de frenos del taxi habría sido la causa principal del accidente. Sin embargo, las autoridades de Movilidad de Ibagué continúan verificando la situación para entregar una versión oficial sobre lo sucedido.

¿Cuál es el estado de salud de los lesionados en el accidente de tránsito en Uribe Uribe?

Según la información conocida hasta el momento, los cuatro ocupantes del taxi resultaron lesionados y recibieron atención después del choque. Aún se espera un pronunciamiento oficial que confirme el diagnóstico y el estado de salud actualizado de los heridos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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