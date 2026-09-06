Por: EL PILON SA

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Carlos Fabián Vega Calderón, estudiante de Ingeniería Civil en la Fundación Universitaria del Área Andina y residente en el barrio Don Alberto de Valledupar, falleció el sábado 5 de septiembre como consecuencia de un accidente de tránsito en el sur de la ciudad. Vega Calderón, quien tenía 25 años y era oriundo de Manaure Balcón del Cesar, conducía un Mazda blanco de placas AXN 561 cuando, en inmediaciones de la calle 44 con carrera 27, perdió el control de su vehículo y terminó impactando violentamente contra un árbol.

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El accidente, según el reporte policial citado en el artículo, ocurrió pasada la madrugada, específicamente después de las 2 de la mañana. La fuerza del choque fue tal que el joven quedó atrapado en el interior del automóvil y el motor del vehículo se desprendió, quedando sobre la vía. Los organismos de atención de emergencias que acudieron al lugar realizaron labores para liberarlo del automotor; sin embargo, debido a la gravedad de sus lesiones, Vega Calderón fue trasladado a la Clínica del Cesar por un hombre que se identificó como su hermano. Allí, los médicos confirmaron su deceso producto del fuerte impacto sufrido durante el siniestro vial.

De acuerdo con el informe, la magnitud de los daños al vehículo y la afectación de un poste del alumbrado público son factores clave que la investigación deberá analizar para esclarecer cómo ocurrió el siniestro. Entre los aspectos que serán objeto de indagación, está determinar en qué condiciones circulaba el joven y qué pudo haber llevado al desenlace fatal. Se contemplan hipótesis como un posible microsueño, aunque, hasta ahora, no existe una conclusión oficial sobre la causa del percance.

La intersección donde se produjo el hecho, en la calle 44 con carrera 27, presenta un historial de accidentes de tránsito, algunos de ellos con víctimas mortales, según información proporcionada por el Geoportal de Seguridad Vial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que recopila datos entre 2012 y 2024. Este entorno aparece catalogado como una zona de atención prioritaria por siniestralidad vial en Valledupar, lo cual subraya la necesidad de análisis y posibles intervenciones en materia de seguridad en la vía para prevenir nuevos hechos lamentables.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el historial de accidentes de tránsito en la calle 44 con carrera 27 de Valledupar?

Según el Geoportal de Seguridad Vial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, entre los años 2012 y 2024, el sector de la calle 44 con carrera 27 en Valledupar ha sido escenario de varios accidentes de tránsito graves, incluso algunos con víctimas mortales, lo que lo ubica como una zona de atención prioritaria por su siniestralidad vial.

¿Qué aspectos investigan las autoridades para esclarecer la causa del accidente de Carlos Fabián Vega Calderón?

De acuerdo con el reporte policial citado, la investigación se centra en analizar las condiciones en las que se movilizaba el joven, los hechos previos al impacto y factores como un posible microsueño. Además, los daños en el vehículo y el entorno serán evaluados para establecer cómo se produjo el siniestro, aunque aún no hay una conclusión oficial sobre la causa.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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