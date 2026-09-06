Por: EL PILON SA

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Carlos Fabián Vega Calderón, estudiante de Ingeniería Civil en la Fundación Universitaria del Área Andina y residente en el barrio Don Alberto, perdió la vida en la madrugada del 5 de septiembre tras un accidente de tránsito en el sur de Valledupar. Oriundo de Manaure Balcón del Cesar, Vega Calderón tenía 25 años y era conocido tanto por su trayectoria académica como por su vínculo familiar en la región, según el reporte de la Policía y las fuentes citadas como Noticias del Cesar.

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El accidente ocurrió alrededor de las 2 de la mañana, específicamente en inmediaciones de la calle 44 con carrera 27, una intersección reconocida en la ciudad por la frecuencia de siniestros viales. Según la información proporcionada en el reporte policial, Vega Calderón conducía un Mazda blanco, identificado con las placas AXN 561, cuando perdió el control del vehículo. El automóvil chocó violentamente contra un árbol y el impacto fue tan severo que provocó daños importantes a un poste del alumbrado público y dejó destruido gran parte del automotor, cuyo motor incluso terminó desprendiéndose y quedó sobre la vía.

A raíz del fuerte choque, el joven quedó atrapado en el interior del vehículo. Los organismos de socorro que acudieron rápidamente realizaron diversas maniobras para liberarlo y facilitar su traslado. Fue su propio hermano quien lo llevó a la Clínica del Cesar, donde los médicos confirmaron poco después su fallecimiento, debido a la gravedad de las lesiones ocasionadas en el siniestro.

La investigación sobre las causas exactas del accidente continúa, centrándose en aspectos como el estado en que se movilizaba Vega Calderón y los posibles eventos previos al impacto. Dentro de estas hipótesis, se evalúa la posibilidad de un microsueño, aunque hasta el momento no existe un dictamen oficial sobre la razón definitiva del siniestro, de acuerdo con la información presentada en los registros policiales.

Resulta relevante señalar que la esquina de la calle 44 con carrera 27, donde tuvo lugar el accidente, ha sido señalada previamente por la Agencia Nacional de Seguridad Vial como una de las zonas con mayores índices de siniestralidad en Valledupar. El Geoportal de Seguridad Vial, que compila incidentes entre 2012 y 2024, incluye a este sector dentro de las áreas de atención especial debido a antecedentes de accidentes graves, algunos de ellos con consecuencias fatales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las causas investigadas en el accidente de Carlos Fabián Vega Calderón en Valledupar?

La investigación del accidente en el que falleció Carlos Fabián Vega Calderón se concentra en determinar cómo se produjo el siniestro y qué factores intervinieron en el mismo. Los informes policiales destacan que debe analizarse el estado en que se desplazaba el joven, las condiciones del vehículo y los minutos previos al choque. Entre las hipótesis está la posibilidad de un microsueño, aunque aún no existe una conclusión oficial sobre la causa del accidente.

¿Qué antecedentes tiene la intersección de calle 44 con carrera 27 en siniestralidad vial en Valledupar?

De acuerdo con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la intersección de la calle 44 con carrera 27 en Valledupar es considerada una zona de especial atención en materia de siniestralidad vial. El Geoportal de Seguridad Vial, que recopila datos entre 2012 y 2024, registra antecedentes de accidentes graves en este punto, algunos con víctimas mortales, lo que refuerza la importancia de mantener estrictas medidas de seguridad en el sector.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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