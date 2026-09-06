Por: EL PILON SA

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Un comerciante y su esposa vivieron momentos de angustia tras ser víctimas de un atraco a mano armada en las inmediaciones del Centro Comercial Guatapurí, en Valledupar. El incidente, ocurrido el viernes 4 de septiembre según la cámara de seguridad que captó el hecho, pone nuevamente sobre la mesa el tema de la seguridad en la ciudad. La escena, grabada por un sistema de videovigilancia, muestra el instante en el que la familia fue sorprendida por el asaltante mientras revisaban su vehículo, que al parecer había presentado una avería. La esposa del comerciante permanecía cerca junto con una menor de edad que llevaba uniforme escolar, lo que permite suponer que se trataba de su hija.

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De acuerdo con las imágenes difundidas por EL PILÓN – ES LO NUESTRO (@el_pilon), todo sucedió en cuestión de segundos. El delincuente, vestido con un buzo azul con negro y cubriendo su cabeza con una gorra, se aproximó a las víctimas y las intimidó utilizando un arma de fuego. Una vez consiguió reducirlos, el atacante forcejeó con la mujer para despojarla de una cadena y otras pertenencias. Luego, revisó al hombre pero aparentemente no encontró objetos de valor. Tras lograr su cometido, el asaltante abordó una motocicleta en la que lo esperaba un cómplice y ambos huyeron velozmente del lugar.

El video circuló rápidamente en redes sociales y ahora sirve de punto de partida para intentar reconstruir lo sucedido. Hasta el momento, no se ha revelado información oficial sobre el monto exacto de lo robado ni sobre la identidad de los autores del hurto. Los investigadores continúan recabando pruebas para esclarecer cómo se desarrolló el asalto y dar con los responsables.

Este hecho ha alarmado a comerciantes y residentes de la zona, quienes han expresado su preocupación e insisten en la urgencia de reforzar la presencia de la Policía en este sector de Valledupar. Insisten en que se refuercen los patrullajes y se implementen medidas efectivas de control que contribuyan a reducir los casos de hurto, los cuales, como el ocurrido, se registran incluso a plena luz del día y afectan la tranquilidad de quienes transitan por el sector.

¿Cómo fue el robo al comerciante y su esposa cerca del Centro Comercial Guatapurí en Valledupar?

El atraco sucedió mientras el comerciante revisaba su vehículo por una supuesta falla cerca del Centro Comercial Guatapurí, acompañado de su esposa y su hija menor. Un delincuente armado se acercó, los amenazó, forcejeó con la mujer para quitarle una cadena y finalmente, tras revisar al comerciante sin hallar objetos de valor, huyó en motocicleta junto con un cómplice, según las imágenes de cámaras de seguridad citadas por EL PILÓN.

¿Qué reacciones ha generado el asalto a mano armada en Valledupar y qué piden los habitantes?

El robo ha causado alarma entre comerciantes y habitantes de la zona, quienes han exigido a las autoridades una mayor presencia de la Policía y el fortalecimiento de los controles y patrullajes. La comunidad pide medidas más severas para prevenir los robos, especialmente en horarios diurnos y sectores concurridos como el del Centro Comercial Guatapurí, buscando así mejorar la seguridad y tranquilidad en la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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