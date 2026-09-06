Por: EL PILON SA

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Carlos Fabián Vega Calderón, un joven de 25 años oriundo de Manaure Balcón del Cesar, perdió la vida en un trágico accidente de tránsito ocurrido en la madrugada del sábado 5 de septiembre. Según el reporte policial citado en los medios, Vega Calderón era estudiante de Ingeniería Civil en la Fundación Universitaria del Área Andina y residía en el barrio Don Alberto de Valledupar.

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El incidente que resultó fatal para el estudiante tuvo lugar en inmediaciones de la calle 44 con carrera 27, en el sur de Valledupar, una zona mencionada previamente por la Agencia Nacional de Seguridad Vial en su Geoportal de Seguridad Vial como un espacio recurrente para siniestros viales. En esa dirección, Vega Calderón conducía un Mazda blanco, identificado con placas AXN 561, cuando colisionó fuertemente contra un árbol. El impacto no solo destruyó gran parte del automóvil—el motor fue desprendido y quedó tendido sobre la vía—sino que también evidenció daños en un poste del alumbrado público. La magnitud del choque fue tal que el joven terminó atrapado en el interior del vehículo, lo que requirió una intervención de los equipos de emergencia para poder retirarlo.

Posteriormente, fue trasladado hasta la Clínica del Cesar por un hombre que se identificó como su hermano. En el centro asistencial, los médicos confirmaron el deceso de Vega Calderón debido a las graves lesiones sufridas en el accidente, ocurrido pocos minutos después de las 2 de la mañana.

De acuerdo con el informe, las condiciones en que se encontraba el vehículo tras el siniestro constituirán material fundamental dentro de la investigación para determinar las causas exactas del accidente. Entre los factores que se analizarán están el estado en que se movilizaba el conductor y los instantes previos al impacto. Las autoridades no descartan hipótesis como un posible microsueño, aunque hasta el momento no se ha emitido una conclusión oficial sobre el origen del evento.

El lugar donde se produjo el choque ya había sido registrado como un punto con antecedentes de accidentes de consideración, varios de ellos con víctimas mortales según datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial recogidos entre 2012 y 2024. Esta persistencia de siniestralidad instala preguntas sobre la prevención en esa área específica de Valledupar y la necesidad de revisar las condiciones de seguridad vial en puntos críticos reportados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué ocurrió en el accidente de tránsito donde falleció un estudiante de ingeniería en Valledupar?

El accidente ocurrió en la calle 44 con carrera 27, en el sur de Valledupar, cuando Carlos Fabián Vega Calderón conducía un Mazda blanco y colisionó contra un árbol. El impacto fue tan fuerte que destruyó el vehículo, dañó un poste del alumbrado público y dejó al joven atrapado. Las autoridades investigan las circunstancias y factores, como un posible microsueño, ya que no hay aún una causa oficial establecida.

¿Por qué la calle 44 con carrera 27 en Valledupar es considerada una zona de riesgo vial?

De acuerdo con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la intersección de la calle 44 con carrera 27 figura como una de las zonas con alta incidencia de accidentes en Valledupar, según reportes recogidos entre 2012 y 2024 en el Geoportal de Seguridad Vial. En esa ubicación se han presentado anteriormente accidentes de tráfico, algunos con víctimas mortales, situación que alarma sobre los riesgos existentes en ese sector.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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