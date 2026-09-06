Por: EL PILON SA

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La madrugada del sábado 5 de septiembre estuvo marcada por una tragedia vial en Valledupar, cuando Carlos Fabián Vega Calderón, de 25 años, perdió la vida en un accidente ocurrido en la intersección de la calle 44 con carrera 27. Vega Calderón conducía un Mazda blanco de placas AXN 561 y, después de tocar el bordillo, derribó un poste de energía y finalmente impactó violentamente contra un árbol. Tras el choque, el joven quedó atrapado en el interior del vehículo, el cual presentaba severos daños materiales. Fue necesario un procedimiento de extracción para poder trasladarlo en estado crítico a la Clínica del Cesar. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, las lesiones derivadas del accidente provocaron el deceso de Vega Calderón.

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De acuerdo con los reportes de las autoridades, aún existen varias incógnitas sobre las causas exactas del siniestro, entre ellas la posibilidad de que el conductor haya experimentado un microsueño —una breve pérdida involuntaria de la conciencia que puede ocurrir cuando una persona está muy fatigada—, así como el estado en el que se encontraba el vehículo y el propio Carlos Vega en los minutos previos al impacto. Las autoridades de tránsito serán las encargadas de recopilar, contrastar y analizar las evidencias para esclarecer exactamente qué provocó el accidente.

Carlos Fabián Vega Calderón era residente del barrio Don Alberto y se encontraba cursando Ingeniería Civil en la Fundación Universitaria del Área Andina. Su muerte conmocionó a familiares y conocidos, quienes reconocieron la dedicación y proyección del joven en sus estudios.

Respecto al contexto donde se produjo la tragedia, el columnista Jesús Daza Castro, citado por EL PILÓN, recalcó que la calle 44 ha sido identificada como uno de los puntos con mayor criticidad en siniestralidad vial de Valledupar, un fenómeno especialmente frecuente entre motociclistas víctimas fatales, según los registros del Geoportal de Seguridad Vial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial en el periodo comprendido entre 2012 y 2024. Daza Castro cuestionó si las labores de vigilancia y control desplegadas por la Secretaría de Tránsito de Valledupar han sido lo suficientemente rigurosas frente a los sectores constantemente señalados como de alto riesgo por las estadísticas oficiales. Desde su visión, sería clave que las políticas de seguridad vial se centren con mayor precisión y recursos en los lugares con mayores índices de accidentes mortales, considerando los datos recopilados durante años en dicha zona.

¿Cuáles son los principales factores que investigan las autoridades en el accidente de Carlos Fabián Vega Calderón en Valledupar?

Las autoridades de tránsito investigan varias hipótesis sobre el accidente, entre ellas la posibilidad de que el conductor haya experimentado un microsueño, además del estado del vehículo y del propio Vega Calderón antes del choque. Estos aspectos están siendo contrastados con la evidencia recopilada durante las diligencias en el lugar para esclarecer las causas del siniestro.

¿Por qué la calle 44 de Valledupar es considerada un sector crítico en siniestralidad vial?

Según Jesús Daza Castro y el Geoportal de Seguridad Vial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, esta zona concentra desde hace años un alto número de accidentes mortales, sobre todo entre motociclistas. Las cifras, recogidas entre 2012 y 2024, muestran que la calle 44 es uno de los espacios urbanos con mayor riesgo y siniestralidad vial en Valledupar, lo que ha impulsado cuestionamientos sobre la efectividad de los controles y políticas de seguridad aplicados allí.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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