Por: EL PILON SA

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Carlos Fabián Vega Calderón, un joven de 25 años, falleció en la madrugada del sábado 5 de septiembre tras un grave accidente de tránsito en el sur de Valledupar. Vega Calderón, quien cursaba la carrera de Ingeniería Civil en la Fundación Universitaria del Área Andina, era oriundo de Manaure Balcón del Cesar y vivía en el barrio Don Alberto de esta ciudad. El lamentable hecho ocurrió en la intersección de la calle 44 con carrera 27, un punto que ha sido identificado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial como una zona problemática debido a la recurrencia de accidentes.

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Según el reporte policial citado en el relato, Vega Calderón conducía un Mazda blanco de placas AXN 561 cuando perdió el control del vehículo y terminó impactando violentamente contra un árbol, incidente que también causó daños a un poste de alumbrado público. La magnitud del choque fue tal que el motor del automóvil se desprendió y quedó sobre la vía, mientras que el resto del vehículo resultó prácticamente destruido.

El joven quedó atrapado en el interior del automotor tras el impacto. Organismos de atención de emergencias acudieron al lugar y realizaron las maniobras necesarias para extraerlo. Posteriormente, un hombre que se identificó como su hermano lo trasladó a la Clínica del Cesar, donde los médicos confirmaron el fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones. El accidente tuvo lugar poco después de las 2 de la mañana, según se desprende de los informes conocidos.

Sobre las causas del siniestro, las autoridades señalaron que la investigación permanece abierta y deberá establecer, entre otros aspectos, las condiciones en que se movilizaba el joven y qué ocurrió momentos antes del choque. Se mencionó la posibilidad de un microsueño, pero por el momento no se ha emitido un pronunciamiento oficial que precise el motivo exacto del accidente.

El lugar donde ocurrieron los hechos ha sido escenario de accidentes similares, algunos de ellos con consecuencias mortales, en años recientes. La Agencia Nacional de Seguridad Vial, a través de su Geoportal de Seguridad Vial, registra incidentes de consideración en la calle 44 con carrera 27 del sur de Valledupar entre 2012 y 2024, señalando la necesidad de prestar especial atención a este corredor vial.

¿Cuáles fueron las causas del accidente de tránsito que cobró la vida de Carlos Fabián Vega Calderón en Valledupar?

Hasta el momento, las autoridades no han determinado oficialmente las causas del accidente en el que falleció Carlos Fabián Vega Calderón. Sin embargo, de acuerdo con el reporte policial, se investigan variables como las condiciones en que se desplazaba el joven y la posibilidad de un microsueño antes de la colisión.

¿Por qué la intersección de la calle 44 con carrera 27 en Valledupar es considerada una zona de riesgo vial?

La calle 44 con carrera 27, lugar del accidente, es identificada por el Geoportal de Seguridad Vial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial como una zona con antecedentes de siniestralidad significativa entre 2012 y 2024, lo que indica que allí han ocurrido otros accidentes graves, algunos con víctimas mortales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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