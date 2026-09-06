Por: EL PILON SA

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Las autoridades de tránsito de Valledupar quedaron a cargo de esclarecer la muerte de Carlos Fabián Vega Calderón, un joven de 25 años que perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido en la madrugada del sábado 5 de septiembre. El siniestro tuvo lugar en la intersección de la calle 44 con carrera 27 de esa ciudad, donde Vega Calderón conducía un Mazda blanco, de placas AXN 561. Según lo informado, el joven impactó primero contra el bordillo, luego derribó un poste de energía y finalmente colisionó violentamente contra un árbol.

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El impacto fue tan severo que el vehículo quedó con daños de gran magnitud y el conductor atrapado en el interior. Fue necesaria la intervención de equipos de rescate para extraer a Vega Calderón, quien fue trasladado en estado crítico hasta la Clínica del Cesar. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, las heridas sufridas durante el accidente provocaron su muerte poco después, según reportaron medios locales y funcionarios del centro asistencial.

Acerca de las circunstancias previas al choque, las autoridades aún no han logrado determinar con exactitud qué ocurrió. Entre los aspectos que se investigan está la posibilidad de que Vega Calderón haya experimentado un microsueño, es decir, un breve lapso de sueño involuntario al volante, que pudo contribuir al accidente. Igualmente, se examinan las condiciones de desplazamiento del vehículo y el estado físico del conductor al momento del siniestro. Estos elementos se cotejan con las evidencias recolectadas en el lugar del accidente, de acuerdo con los procedimientos dispuestos por los organismos de tránsito.

Carlos Fabián Vega Calderón residía en el barrio Don Alberto de Valledupar y era estudiante de Ingeniería Civil en la Fundación Universitaria del Área Andina, según registros oficiales. Su fallecimiento generó conmoción en el entorno académico y entre los habitantes del sector.

El lugar donde ocurrió el accidente no es ajeno a la tragedia vial. Jesús Daza Castro, columnista de El Pilón, describió a la calle 44 como uno de los sectores más críticos en cuanto a siniestralidad vial en Valledupar. Daza citó datos del Geoportal de Seguridad Vial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, disponibles para el periodo 2012-2024, que muestran una alta concentración de víctimas fatales en esta zona, principalmente entre quienes se movilizaban en motocicletas. Además, cuestionó la eficacia de las acciones de la Secretaría de Tránsito de Valledupar para atender estos puntos críticos, e instó a priorizar recursos, controles y vigilancia allí donde las estadísticas señalan mayor riesgo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué motivó el accidente de tránsito en el que falleció Carlos Fabián Vega Calderón en Valledupar?

Las causas exactas del accidente en el que perdió la vida Carlos Fabián Vega Calderón aún son materia de investigación por parte de las autoridades de tránsito. Se analiza la posibilidad de un microsueño y las condiciones en que se desplazaba, así como el estado del vehículo y del conductor. Las conclusiones dependerán de la valoración de las evidencias recogidas en el sitio del siniestro.

¿Por qué la calle 44 de Valledupar es considerada un punto crítico en siniestralidad vial?

Según el columnista Jesús Daza Castro, en la calle 44 de Valledupar se concentra uno de los mayores índices de siniestralidad vial de la ciudad. Datos del Geoportal de Seguridad Vial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, entre 2012 y 2024, evidencian que en ese tramo se han producido múltiples víctimas fatales, particularmente entre motociclistas. Esta situación ha puesto en discusión la necesidad de priorizar controles y vigilancia en ese sector específico.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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