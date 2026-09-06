Por: EL PILON SA

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Carlos Fabián Vega Calderón, un joven de 25 años originario de Manaure Balcón del Cesar y residente en el barrio Don Alberto de Valledupar, falleció en la madrugada del sábado 5 de septiembre tras sufrir un grave accidente de tránsito en el sur de Valledupar. El estudiante de Ingeniería Civil en la Fundación Universitaria del Área Andina manejaba un automóvil Mazda blanco, identificado con placas AXN 561, cuando impactó violentamente contra un árbol en las inmediaciones de la calle 44 con carrera 27.

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La magnitud del choque fue tal que el motor se desprendió del vehículo y terminó sobre la vía, mientras que el carro sufrió daños prácticamente irreparables. El siniestro también provocó daños significativos en un poste del alumbrado público cercano. De acuerdo con el reporte de la Policía, los organismos de atención arribaron al punto de la emergencia y realizaron maniobras para liberar al joven, quien había quedado atrapado en el interior del vehículo tras el impacto.

Una vez extraído del automóvil, Carlos Fabián Vega fue trasladado, por un hombre que se identificó como su hermano, hasta la Clínica del Cesar. Allí, el personal médico confirmó su muerte a causa de las graves lesiones provocadas por el accidente, poco después de las 2 de la mañana.

Las autoridades han iniciado una investigación para esclarecer las causas de este lamentable suceso. Dentro de los elementos que serán analizados se encuentran las condiciones en que el joven conducía y los hechos que ocurrieron momentos antes del choque. Un posible "microsueño" –un periodo breve e involuntario de pérdida de atención o sueño– es una de las hipótesis que se tendrán en cuenta, aunque hasta el momento no existe una conclusión oficial acerca del motivo que ocasionó el siniestro.

Según el Geoportal de Seguridad Vial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, sustentado en reportes entre 2012 y 2024, el cruce de la calle 44 con carrera 27 está identificado como una zona crítica por recurrentes accidentes viales, varios de ellos con víctimas mortales. Esta información subraya la necesidad de analizar factores relacionados tanto con el entorno vial como con posibles errores humanos para comprender a fondo la frecuencia de estos hechos en esa área de Valledupar.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué circunstancias ocurrió el accidente de Carlos Fabián Vega Calderón en Valledupar?

El accidente de Carlos Fabián Vega Calderón sucedió en la madrugada del sábado 5 de septiembre en la calle 44 con carrera 27, en el sur de Valledupar. De acuerdo con el reporte policial, el joven conducía un Mazda blanco que terminó chocando contra un árbol, lo que provocó daños severos en el automóvil y en un poste de luz. Las autoridades investigan las condiciones en que se produjo el choque, incluyendo si un posible microsueño estuvo involucrado.

¿Por qué la calle 44 con carrera 27 en Valledupar es considerada una zona de alta siniestralidad vial?

La calle 44 con carrera 27 figura, según el Geoportal de Seguridad Vial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, como un punto crítico en Valledupar debido a la frecuencia de accidentes de tránsito graves y mortales registrados entre 2012 y 2024. Las características del entorno y los antecedentes de siniestros han llevado a que se le preste especial atención como zona de riesgo vial en la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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