Por: EL PILON SA

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Carlos Fabián Vega Calderón, un joven de 25 años y estudiante de ingeniería civil en la Fundación Universitaria del Área Andina, perdió la vida tras un trágico accidente de tránsito que tuvo lugar en la madrugada del sábado 5 de septiembre en Valledupar. Según información recopilada por las autoridades y reportada en los medios locales, Vega Calderón conducía un Mazda blanco, identificado con la placa AXN 561, cuando, en inmediaciones de la calle 44 con carrera 27, perdió el control del vehículo. El automóvil impactó primero contra un bordillo, luego tumbó un poste de energía y finalmente terminó estrellándose contra un árbol, lo que ocasionó graves daños estructurales al vehículo.

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Debido a la magnitud del choque, Vega Calderón quedó atrapado en el interior del automóvil y fue necesario que los equipos de emergencia lo extrajeran para trasladarlo cuanto antes a la Clínica del Cesar. A pesar de los esfuerzos médicos, el joven fue ingresado en estado crítico y, debido a la severidad de sus heridas, falleció poco después. Hasta el momento, las causas exactas del accidente no se han esclarecido. Dentro de las hipótesis que investigan las autoridades de tránsito se menciona la posibilidad de un microsueño —estado en el que brevemente una persona se queda dormida involuntariamente—, así como las condiciones en las que circulaba el vehículo y el estado físico del conductor en los minutos anteriores al siniestro.

Vega Calderón, quien residía en el barrio Don Alberto, es recordado en su entorno académico y familiar, elevando el impacto de la pérdida en la comunidad universitaria. La investigación avanzará con base en la recopilación de evidencias técnicas y testimonios que permitan aclarar los detalles del accidente, proceso que ha quedado en manos de las autoridades especializadas en tránsito.

Sobre la zona donde ocurrió la tragedia, Jesús Daza Castro, columnista de El Pilón, evidenció que la calle 44 es uno de los sectores con mayores índices de siniestralidad vial en Valledupar, especialmente por la alta cantidad de víctimas fatales en accidentes de motocicleta, según datos del Geoportal de Seguridad Vial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial para el periodo 2012-2024. Daza Castro cuestionó la efectividad de los controles ejercidos por la Secretaría de Tránsito de Valledupar y sugirió que la política pública debería reforzar intervenciones en los sectores más críticos, donde las estadísticas demuestran una mayor pérdida de vidas.

¿Cuáles son las circunstancias investigadas en el accidente de Carlos Fabián Vega Calderón?

Las autoridades de tránsito analizan varias circunstancias alrededor del accidente, entre ellas un posible microsueño por parte del conductor, así como el estado en el que se encontraba el vehículo y las condiciones del camino en el momento del choque. Las investigaciones buscan contrastar estos elementos con las pruebas y evidencias recogidas en el lugar del accidente para establecer las causas exactas.

¿Qué significa que la calle 44 de Valledupar sea un sector crítico por siniestralidad vial?

De acuerdo con datos del Geoportal de Seguridad Vial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la calle 44 de Valledupar es catalogada como un punto crítico debido a la concentración recurrente de accidentes fatales, especialmente entre motociclistas. Esto significa que es una zona donde el riesgo de accidentes graves y pérdida de vidas es considerablemente mayor, lo que exige especial atención por parte de las autoridades de tránsito y la formulación de políticas para mejorar la seguridad vial en ese sector.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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