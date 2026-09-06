Por: EL PILON SA

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Carlos Fabián Vega Calderón, un joven de 25 años y estudiante de ingeniería civil en la Fundación Universitaria del Área Andina, falleció en la madrugada del sábado 5 de septiembre tras un trágico accidente de tránsito en Valledupar. El accidente ocurrió en la calle 44 con carrera 27, cuando Vega Calderón conducía un Mazda blanco, de placas AXN 561. De acuerdo con la información recopilada por las autoridades de tránsito, el vehículo chocó violentamente contra un árbol después de haber impactado primero contra un bordillo y luego derribado un poste de energía. La magnitud del impacto dejó el automóvil con graves daños y al joven atrapado en su interior, lo que obligó a los organismos de emergencia a intervenir para extraerlo y trasladarlo a la Clínica del Cesar. Aunque ingresó a este centro asistencial en condición crítica, finalmente las lesiones que sufrió le causaron la muerte.

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La investigación sobre el accidente sigue en manos de las autoridades de tránsito, quienes continúan verificando las circunstancias que precedieron al choque. Entre las hipótesis que se manejan está la posibilidad de un microsueño, así como la revisión de las condiciones en las que circulaba el vehículo y el estado físico del conductor. Estas variables serán contrastadas con las pruebas recogidas durante las diligencias para establecer la causa precisa del accidente, según se desprende de las declaraciones y reportes oficiales.

Vega Calderón residía en el barrio Don Alberto de Valledupar y era conocido por su dedicación académica en el ámbito de la ingeniería civil. Su muerte se suma al preocupante historial de fatalidades en la calle 44 de Valledupar. Según expuso Jesús Daza Castro, columnista de EL PILÓN, este eje vial concentra uno de los niveles más altos de siniestralidad en el municipio, en especial entre conductores de motocicleta. Los registros del Geoportal de Seguridad Vial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que documentan casos de 2012 a 2024, evidencian que esa zona mantiene una alta concentración de riesgos para la vida de quienes se movilizan.

Daza Castro además cuestionó si la Secretaría de Tránsito de Valledupar está enfocando adecuadamente sus operativos y recursos en esos sectores críticos, planteando la necesidad de fortalecer la vigilancia y los controles para revertir el constante número de víctimas fatales. Así, la muerte de Carlos Fabián Vega Calderón vuelve a poner sobre la mesa la urgencia de una política de seguridad vial más focalizada en este tipo de puntos críticos de la ciudad, como lo reflejan las cifras y pronunciamientos recogidos por medios y autoridades.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la calle 44 de Valledupar es considerada un punto crítico de siniestralidad vial?

De acuerdo con Jesús Daza Castro, columnista de EL PILÓN, la calle 44 de Valledupar concentra una de las mayores tasas de accidentes fatales, en especial entre motociclistas. Datos del Geoportal de Seguridad Vial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, correspondientes a los años 2012-2024, muestran que allí se han registrado numerosos incidentes fatales, evidenciando el peligro sostenido que representa este sector para los ciudadanos.

¿Qué aspectos investigan las autoridades para esclarecer la causa del accidente?

Las autoridades de tránsito están verificando el posible microsueño como uno de los factores, así como las condiciones en las que circulaba el vehículo y el estado físico del conductor, según los reportes recogidos. Toda la información será contrastada con las pruebas obtenidas en las diligencias para determinar con exactitud el origen del accidente de Carlos Fabián Vega Calderón.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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