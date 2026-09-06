Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

La muerte de Carlos Fabián Vega Calderón, un joven de 25 años, ha llevado a las autoridades de tránsito a iniciar una investigación sobre el fatal accidente registrado en Valledupar durante la madrugada del sábado 5 de septiembre. De acuerdo con la información recogida por la cuenta informativa Valledupar y declaraciones publicadas por el columnista Jesús Daza Castro en EL PILÓN, el siniestro ocurrió en la calle 44 con carrera 27, zona identificada como uno de los sectores con mayor siniestralidad vial de la ciudad.

Sigue a PULZO en Discover

Vega Calderón, quien residía en el barrio Don Alberto de Valledupar y era estudiante de Ingeniería Civil en la Fundación Universitaria del Área Andina, conducía un Mazda blanco de placas AXN 561. Según los reportes, el automóvil impactó el bordillo, tumbó un poste de energía y terminó estrellándose contra un árbol. El fuerte choque provocó daños severos al vehículo y dejó al conductor atrapado, necesitando su extracción por parte de los equipos de socorro. Aunque Vega Calderón fue trasladado de emergencia a la Clínica del Cesar, las graves lesiones derivadas del impacto produjeron su fallecimiento poco después de su ingreso.

La investigación permanecerá abierta mientras las autoridades de tránsito establecen las circunstancias que rodearon el hecho. Entre las hipótesis está un posible microsueño –estado en el que una persona pierde por segundos el control al volante por quedarse dormida sin darse cuenta– y las condiciones de conducción en que se desplazaba el joven. Estos y otros elementos serán analizados a partir de la recolección de evidencias en el lugar y la revisión del estado del vehículo y del conductor en los instantes previos al accidente, según se indicó en los reportes difundidos.

En cuanto al sector donde ocurrió el accidente, Jesús Daza Castro, citando datos del Geoportal de Seguridad Vial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial –entidad encargada de la vigilancia y promoción de la seguridad en las vías del país–, advirtió que la calle 44 concentra uno de los puntos con el mayor riesgo de accidentes mortales, especialmente de usuarios de motocicleta, durante el periodo 2012 a 2024. Daza Castro también expresó preocupación sobre la efectividad de los controles de la Secretaría de Tránsito de Valledupar, argumentando que estos deberían estar más enfocados en los sectores críticos donde la evidencia muestra un aumento en la pérdida de vidas humanas.

¿Por qué la calle 44 de Valledupar es un punto crítico en cuanto a siniestralidad vial?

De acuerdo con el Geoportal de Seguridad Vial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la calle 44 en Valledupar presenta altos índices de accidentes mortales, especialmente entre quienes se movilizan en motocicleta. Este corredor vial, según la información reseñada por Jesús Daza Castro y EL PILÓN, ha concentrado un notable número de víctimas fatales entre los años 2012 y 2024, evidenciando la necesidad de políticas de control y prevención más rigurosas en la zona.

¿Qué es un microsueño y cómo puede influir en los accidentes de tránsito?

Un microsueño es una breve y repentina pérdida de conciencia, generalmente de pocos segundos, causada por fatiga o sueño durante actividades como conducir. Este fenómeno puede resultar fatal en la vía, ya que el conductor pierde el control del vehículo, lo que potencialmente provoca accidentes graves como el investigado en el caso de Carlos Fabián Vega Calderón.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.