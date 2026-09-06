Por: EL PILON SA

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Carlos Fabián Vega Calderón, un joven de 25 años oriundo de Manaure Balcón del Cesar y estudiante de Ingeniería Civil en la Fundación Universitaria del Área Andina, falleció en un trágico accidente de tránsito ocurrido en la madrugada del sábado 5 de septiembre en el sur de Valledupar. Vega Calderón residía en el barrio Don Alberto y su deceso se produjo luego de chocar violentamente el automóvil que conducía, un Mazda blanco de placas AXN 561, contra un árbol en las inmediaciones de la calle 44 con carrera 27.

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El impacto del accidente fue tan severo que causó daños significativos en un poste del alumbrado público y dejó el vehículo prácticamente destruido, al punto de que el motor se desprendió y quedó sobre la vía, según reportes policiales citados en Noticias del Cesar. Carlos Fabián Vega quedó atrapado dentro del automóvil debido a la magnitud de la colisión. Equipos de atención acudieron al sitio y, tras intensas maniobras de extracción, un hombre identificado como su hermano lo trasladó a la Clínica del Cesar. Sin embargo, los médicos confirmaron su muerte poco después, a causa de la gravedad de las lesiones sufridas en el choque ocurrido pasadas las 2 de la mañana.

La Policía señaló que las condiciones en las que quedó el automotor y los elementos hallados en el lugar serán evaluados para avanzar en la investigación que permita esclarecer cómo se produjo el accidente. Dentro de los aspectos a establecer figuran las circunstancias en que se movilizaba Vega Calderón y los posibles sucesos anteriores al impacto. La hipótesis de un microsueño —breve lapso en el que una persona se duerme involuntariamente, perdiendo el control del vehículo— será objeto de verificación, aunque hasta el momento no existe una conclusión oficial sobre la causa del siniestro.

El sector donde ocurrió el hecho, la intersección entre la calle 44 y la carrera 27, ya había sido escenario de accidentes considerados graves. De acuerdo con registros del Geoportal de Seguridad Vial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial —entidad encargada de monitorear la siniestralidad en el país—, este lugar figura entre las zonas de atención en Valledupar por su historial de accidentes de tránsito, algunos con desenlaces mortales, entre los años 2012 y 2024.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo ocurrió el accidente de tránsito en el que murió Carlos Fabián Vega Calderón?

De acuerdo con información policial y medios como Noticias del Cesar, Carlos Fabián Vega Calderón conducía un Mazda blanco cuando chocó contra un árbol en la intersección de la calle 44 con carrera 27, al sur de Valledupar. El siniestro sucedió pasada la 2 de la mañana y provocó daños tanto en el vehículo como en la infraestructura pública. El joven quedó atrapado y, pese a la atención recibida, falleció por la gravedad de sus lesiones en la Clínica del Cesar.

¿Qué antecedentes de accidentes existen en la calle 44 con carrera 27 de Valledupar?

La intersección de la calle 44 con carrera 27 en Valledupar ha registrado varios accidentes graves en los últimos años, algunos con víctimas mortales. Según datos del Geoportal de Seguridad Vial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, este punto es considerado zona de atención prioritaria por su alta siniestralidad entre 2012 y 2024, lo que evidencia un historial preocupante de incidentes en el lugar.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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