Por: Noticiero 90 minutos

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La Selección Colombia femenina sub-20 inició su recorrido en la Copa Mundial de Polonia 2026 con una victoria contundente de 3-1 ante Costa Rica, encuentro disputado en el estadio Miejski ŁKS de Łódź. Bajo la dirección de Carlos Paniagua, la 'tricolor' exhibió solidez, temple y resiliencia para revertir un inicio complicado y encabezar la tabla del Grupo E. Según la crónica del partido y los reportes oficiales, el debut colombiano estuvo marcado por una capacidad destacable para adaptarse y responder ante las circunstancias adversas.

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El inicio del compromiso sorprendió a Colombia con un golpe temprano. Tras una mala salida de la portera Luisa Agudelo, la delantera costarricense Sheika Scott aprovechó la oportunidad y adelantó a su equipo en el marcador cuando apenas transcurrían seis minutos. Sin embargo, lejos de claudicar, el combinado nacional tomó el control del juego y desplegó un fútbol paciente y ordenado, buscando espacios para igualar el resultado.

El esfuerzo colombiano se premió al minuto 26. Una revisión del VAR —la asistencia por videoarbitraje cuya sigla en inglés es 'Video Assistant Referee'— permitió al cuerpo arbitral determinar una falta dentro del área costarricense. Fernanda Viáfara convirtió el penal con tranquilidad, estableciendo el empate y generando una nueva dinámica en el juego, donde Colombia reforzó su dominio.

Ya en la segunda parte, el equipo dirigido por Paniagua supo plasmar su superioridad dentro del campo, principalmente en el juego aéreo. Mariana Silva se encargó de poner en ventaja a Colombia con un potente cabezazo al minuto 55, reflejando la preparación física y táctica del grupo. Aunque Costa Rica trató de reaccionar, la defensa colombiana mantuvo el orden y la seguridad, impidiendo cualquier intento de igualar el marcador.

El tercero y definitivo llegó al minuto 80, cuando Catalina Cortés, recién ingresada, finalizó una jugada preparada con otro cabezazo poderoso después del centro de Karla Torres. A pesar de que Juana Ortegón tuvo la opción de ampliar la diferencia desde el punto penal, su lanzamiento fue errado en el cierre del partido.

Con este triunfo, Colombia asume el liderato del Grupo E con tres puntos, gracias a la diferencia de gol sobre Corea del Norte, que también ganó en su debut ante Portugal. La Selección Colombia femenina sub-20 se perfila como favorita para avanzar a la siguiente fase y ya enfoca su preparación en el próximo encuentro del certamen global, según confirmaron los comunicados oficiales citados en el artículo.

¿Cómo fue el debut de la Selección Colombia femenina sub-20 en el Mundial de Polonia 2026?

El debut de la Selección Colombia femenina sub-20 fue exitoso, logrando una victoria 3-1 sobre Costa Rica. A pesar de iniciar en desventaja, el equipo dirigido por Carlos Paniagua demostró capacidad de reacción, empatando rápidamente y dominando la segunda parte con goles de cabeza, lo que le permitió liderar el Grupo E según el reporte oficial del partido.

¿Qué significa VAR en el contexto del fútbol y cómo influyó en el partido entre Colombia y Costa Rica?

VAR corresponde a la sigla en inglés de 'Video Assistant Referee', es decir, asistente de arbitraje por video. En este partido, el VAR resultó determinante al revisar una acción y conceder un penal para Colombia, permitiendo el empate parcial y marcando el rumbo del encuentro según la información proporcionada en el artículo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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