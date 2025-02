La NFL está a punto de presenciar un momento inédito. Los Kansas City Chiefs están a tan solo un juego de hacer historia en el Super Bowl LIX, el cual jugará este domingo 9 de febrero frente a los Philadelphia Eagles.

(Vea también: Quién se presentará en el medio tiempo del Super Bowl 2025: repetirá por segunda vez)

