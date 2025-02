Club León sigue con la racha positiva y en la noche de este miércoles, 5 de febrero, derrotó 1-2 al Pachuca por el juego aplazado de la primera fecha de la Liga MX.

James Rodríguez, capitán de la ‘Fiera’, fue titular y disputó los 90 minutos del encuentro, siendo clave en el armado del equipo, sobre todo, para la segunda anotación del también colombiano Stiven Mendoza.

Sin embargo, más allá del resultado y el liderato de León, hubo un hecho que se robó la atención y fue el patadón que le metió Elías Montiel a James Rodríguez en la espalda, el cual fue castigado por el árbitro central como roja directa para volante del Pachuca.

Durante la transmisión mexicana de TUDN, el comentarista Rafa Puente Jr. cuestionó la actuación del juez, al considerar que la patada en la espalda a Rodríguez Rubio no era tarjeta roja.

“Para mí estas jugadas, juzgarlas como roja, me parece absurdo. Entiendo que la intensión ya no existe. Yo no la juzgaría como tarjeta roja, porque [Montiel] ni lo ve. No, esto no puede ser roja, no lo ve”, dijo Puente Jr.