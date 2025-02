Este jueves, 6 de febrero, Egan Bernal se proclamó como el nuevo campeón de la contrarreloj de los Nacionales de Ruta 2025, al imponerse con un tiempo de 50:51, sacándole 7 segundos de ventaja a Walter Vargas, que fue segundo.

El título del pedalista del Ineos llega después de varios años de sequía y dificultades, pues su última consagración fue el Giro de Italia de 2021.

(Vea también: Importante carrera colombiana tendrá de invitado al máximo ganador del Tour de Francia)

Además, teniendo en cuenta el grave accidente que sufrió en enero de 2022, el logro del ‘joven maravilla’ en los Nacionales de Ruta de 2025 en Bucaramanga, es de admirar y aplaudir.

The new 🇨🇴 Men’s Elite Time Trial Champion is @Eganbernal of @ineosgrenadiers. https://t.co/82k0F9EcAj pic.twitter.com/Gw5KNLFrq7

— FirstCycling (@FirstCycling) February 6, 2025