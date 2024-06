El 24 de enero de 2022 fue un día que quedó marcado para siempre en la vida del corredor del Ineos Grenadiers, ya que sufrió un accidente de tránsito en el que por poco pierde la vida.

El pedalista se encontraba entrenando por las vías de Cundinamarca, cuando se estrelló con un bus intermunicipal que estaba parqueado en un costado de la carretera. Inmediatamente, fue trasladado a la Clínica de la Universidad de La Sabana, donde fue atendido de urgencia.

Uno de los médicos que estuvo al frente de su cada, y quien fue gran responsable de que el ciclista se recuperara en tiempo récord, fue el neurocirujano Gustavo Adolfo Uriza Sinisterra. Desde entonces, el profesional de la salud se ha referido al tema, pero en las últimas horas se conoció una nueva y estremecedora revelación.

“La doctora me llama al teléfono, la jefe de urgencias, y dije ‘okey, es alguien grave’, entonces le contesté y le dije ‘qué pasó’. Me dijo: ‘Llegó Egan accidentado’, yo [dije] ‘¿cuál Egan?’, me dijo ‘Egan Bernal’, y yo ‘¡no!’”, recordó, en un documental de Eurosport, sobre cuando se enteró del accidente.

Acá, el video compartido por el medio en el que el médico cuenta lo que vio:

👀 “Con esta fractura debe estar parapléjico”, “es lo más difícil que me ha tocado en mi vida”. Uno de los médicos de @eganbernal y su madre nos cuentan los complicados momentos que vivieron tras el grave accidente que sufrió el colombiano. 🚨 Hoy a las 18:00 horas estrenamos… pic.twitter.com/mAC90kkL0o — Eurosport.es (@Eurosport_ES) June 27, 2024

¿Egan Bernal pudo quedar parapléjico?

Pero lo más fuerte de su relato tuvo que ver sobre lo que descubrió cuando vio los primeros exámenes que le hicieron al deportista.

“Entré al sistema para ver las imágenes de la escanografía de Egan. Cuando vi la fractura, yo lo tuve inmediatamente claro [hizo gestos de preocupación]… Llamé inmediatamente al jefe de urgencias, [le dije] ‘¿mueve las piernas?’, me dice ‘no nos fijamos’, y le dije ‘porque con esta fractura, debe estar parapléjico’”, señaló en el mencionado medio.

En el mismo documental habló Flor Gómez, la mamá de Egan, quien aseguró que fue lo más duro que ha tenido que soportar en su vida.

“Es lo más difícil que me ha tocado vivir en la vida. Yo pensaba que si mi hijo se me iba no lo iba a poder soportar…”, recordó la madre del corredor.

