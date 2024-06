Por: El Colombiano

El equipo británico Ineos no le dio la autorización al corredor para representar a Colombia en las máximas justas del deporte, así lo confirmó este jueves el seleccionador nacional, el antioqueño Carlos Mario Jaramillo.

En charla con El Colombiano, ‘Millo’ mostró su molestia con el equipo inglés, al expresar que desde hace un buen tiempo se venía planificando correr los Olímpicos con Bernal, y agregó que el hombre que lo reemplazará será el bogotano Santiago Buitrago (Bahrain), quien junto a Bernal estarán presentes en el Tour de Francia que se inicia este sábado en Florencia, Italia.

Santiago Buitrago reemplazará a Egan Bernal en los Juegos Olímpicos París 2024 https://t.co/KwbSJxDzwc pic.twitter.com/h5YmFozEFe — Federación Colombiana de Ciclismo (@fedeciclismocol) June 27, 2024

Cabe recordar que el otro designado para correr la competencia de fondo en París en Daniel Felipe Martínez (Bora), quien recientemente fue subcampeón del Giro de Italia.

“Sí tenemos gente para reemplazar a Egan, pero es increíble lo que pasa con su equipo. Desde enero estaban detrás de ese cupo, y se les da y a la hora del té renuncia, entonces uno no entiende a esa escuadra. Es lamentable lo que pasa con ellos. Hasta corrió el Tour Colombia con la visión de estar en los Juegos”, comentó Jaramillo, al indicar que en días recientes, durante la Vuelta a Suiza en la que Egan terminó luego en la cuarta posición de la clasificación general, el propio corredor le envió la notificación de que estaba listo para estar en las Olimpíadas.

“El día que estuvo a punto de ganar etapa en la Vuelta a Suiza (etapa 5, en Carí, donde arribó tercero) me confirmó que sí iba a estar en los Olímpicos, obviamente yo no iba a sacar la nómina sin contar con él. Y ahora me dice que su elenco no le dio el permiso para correr, entonces los equipos lo dejan a uno desarmado, sobre todo su entrenador español (Xabier Artetxe). Tratamos de hablar con el orientador, pero no contesta”, aseguró el seleccionador.

“A veces a uno lo critican como entrenador, pero la gente no sabe qué se maneja en la parte interna de cada elenco. Afortunadamente, el día que él me llamó estaba con el presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo (Mauricio Vargas), y él mismo le dijo por qué se bajaba de la nómina. Ahí no hubo nada que hacer, la UCI apoya, es a los equipos y no a las federaciones”, acotó el antioqueño.

Ahora, con Martínez y Buitrago, Colombia encarará los Olímpicos. “Son hombres experimentados, les va bien en carreras de un día y están en gran nivel”, sostuvo ‘Millo’.

