Para nadie es un secreto que el nivel del Ineos Grenadiers no ha sido el mejor durante las últimas temporadas, pues después de prácticamente dominar el ciclismo en la época del Sky y luego conseguir resultados importantes de la mano de Geraint Thomas y el mismo Egan Bernal, los resultados no han vuelto a acompañar y por eso es que ya no se ven tan protagonistas en las grandes vueltas.

De hecho, ahora la batuta la tienen otros equipos como el caso del Jumbo Visma, ganador de las tres grandes vueltas en 2023, y el UAE Team Emirates, el cual también ha destacado por el nivel del deportista Tadej Pogacar.

Para buscar contrarrestar esa situación, el conjunto británico ahora reunió a sus piezas más fuertes para competir en el Tour de Francia 2024, recordando que el capo será Egan Bernal debido al nivel que ha venido mostrando a lo largo de todo el año.

Egan Bernal, confirmado para el Tour de Francia 2024

En una publicación hecha en la mañana de este lunes 24 de junio, el Ineos confirmó la escuadra que competirá en la carrera de ciclismo más importante del mundo, pues el colombiano estará acompañado por siete deportistas más que trabajarán para él para que quede, por lo menos, en el podio de la clasificación general.

It’s #TDF2024 Race Week!!!! 🙌 Meet your INEOS Grenadiers for the 111th edition of @LeTour 🤝 pic.twitter.com/qHXMQyH6kp — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) June 24, 2024

Además de Bernal, los otros ciclistas que conformarán el equipo son Jonathan Castroviejo, Laurens De Plus, Michal Kwiatkowski, Tom Pidcock, Carlos Rodríguez, Geraint Thomas y Ben Turner.

La idea es acompañar al colombiano a que consiga su segundo título del Tour de Francia, pero teniendo en cuenta que en frente tendrá a rivales muy complicados como el caso específico de Tadej Pogacar, recién ganador del Giro de Italia, Jonas Vingegaard, bicampeón del Tour de Francia, y Primoz Roglic, quien hace poco cambió de equipo justamente para destacar aún más.

Cuándo comienza el Tour de Francia 2024

El Tour de Francia 2024, que comenzará el próximo 29 de junio, será una competencia de 21 etapas con un total de 4.492 kilómetros con 52.230 metros de desnivel positivo. Serán en total ocho etapas llanas, cuatro de media montaña, siete de montaña y dos contrarrelojes.

Además, hay que destacar que por primera vez en la historia no terminará en París, como suele ser siempre, sino en Niza debido a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos que se llevarán a cabo en la capital francesa.

