Jonas Vingegaard es uno de los mejores ciclistas de la actualidad, pues su nivel con el Jumbo Visma ha sido superlativo y por eso es que ha ganado los últimos dos Tour de Francia con amplia diferencia sobre sus principales perseguidores.

Por eso mismo, para este año también pintaba como el gran favorito, por más de que se enfrentaba a Primoz Roglic y Tadej Pogacar, pero esos planes cambiaron el pasado 4 de abril cuando, en la Vuelta al País Vasco, el deportista sufrió una fuerte caída que lo obligó a retirarse de la competencia por la gravedad de sus heridas.

Cuando le hicieron los respectivos exámenes, los doctores se encontraron con que Vingegaard tenía fractura de clavícula, de varias costillas, una contusión pulmonar y un neumotórax, por lo que se pensaba que estaba casi descartado para el Tour de Francia.

Sin embargo, ahora, apenas un mes después, el ciclista se ve mucho mejor y por eso ya volvió a sus entrenamientos como si nada hubiera ocurrido.

En un video compartido por el Jumbo Visma, el doble campeón del Tour de Francia aseguró que está muy feliz de volver a las carreteras y que ahora irá viendo cómo avanza su recuperación para ver si le alcanza para llegar a la ‘Grande boucle’.

Jonas is back riding on his bike outside again. 🤩🐝

Hear what he has to say about his recovery and the Tour de France. pic.twitter.com/Rf1d3odoeM

— Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) May 7, 2024