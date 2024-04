Jonas Vingegaard fue uno de los que peor quedó luego del accidente masivo a 33 kilómetros de la meta en la cuarta etapa de la ronda vasca, donde una curva mal tomada por el lote terminó con gran cantidad de pedalistas en piso y otros más, afuera de la carretera.

(Vea también: Pogacar reaccionó a grave caída de Vingegaard y Evenepoel, pero ni los nombró)

Además del danés, también se cayeron varios de los mejores del mundo, como el belga Remco Evenepoel, hospitalizado por fracturas de clavícula y escápula, y el esloveno Primoz Roglic, cuyas contusiones no requirieron atención clínica.

Y aunque de Vingegaard, campeón de las ediciones 2022 y 2023 del Tour y máximo favorito para la versión 2024, se indicó en principio por parte de su equipo que se le habían detectado múltiples fracturas en clavícula y varias costillas, su parte médico empeoró con el correr de las horas.

Lee También

La actualización sobre el estado de salud del corredor nórdico que publicó la escuadra neerlandesa Visma-Lease a Bike el viernes 5 de abril fue más alarmante que el primer reporte, pues se confirmó lo que muchos temían: daños en órganos y tejidos blandos.

Esto da a entender que los golpes fueron de tal magnitud que su área pulmonar también recibió el impacto y se vio alcanzada por las fracturas costales.

De hecho, la Clínica Mayo de Estados Unidos define el neumotórax como un “colapso pulmonar” producido por “aire que se filtra entre los pulmones y la pared torácica” y para el cual es necesario “introducir una aguja o una sonda pleural entre las costillas para eliminar el exceso de aire”.

En consecuencia, la hospitalización del danés se extenderá aún más y su recuperación también, por lo que su presencia en el Tour de Francia queda prácticamente descartada si se tiene en cuenta que la ‘Grande Boucle’ se disputará del 29 de junio al 21 de julio.

Acá, el informe del equipo Visma:

Update on Jonas:

Further examination in the hospital revealed that he also suffered a pulmonary contusion and pneumothorax.

He is stable and had a good night. He remains in hospital.

— Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) April 5, 2024