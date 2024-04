El danés Jonas Vingegaard, con fracturas en una clavícula y en varias costillas tras una grave caída este jueves 4 de abril en la Vuelta al País Vasco, sufre también “un neumotórax y una contusión pulmonar”, anunció este viernes su equipo, Visma-Lease a bike.

Update on Jonas:

Further examination in the hospital revealed that he also suffered a pulmonary contusion and pneumothorax.

He is stable and had a good night. He remains in hospital.

