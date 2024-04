Egan Bernal ha sido uno de los mejores corredores colombianos de la temporada, pues sus números son bastante buenos, ha sumado tres top diez a lo largo del año y por eso de a pocos se ha ido ganando el respeto de nuevo de sus contrincantes.

(Ver también: Egan Bernal escala posiciones en importante ‘ranking’ de ciclismo y está cerca de su nivel)

Sin embargo, pese a ese nivel mostrado, en el Ineos todavía surgía la idea de que el más importante en la temporada para ellos iba a ser el español Carlos Rodríguez, pero eso ha ido cambiando mediante han transcurrido las distintas competencias.

De hecho, ahora habría un cambio de planes para el Tour de Francia que beneficiaría al colombiano, quien se mediría con los mejores ciclistas del mundo en la carrera más importante de todas.

Lee También

Pese a que el equipo no ha hecho oficial el calendario completo del nacido en Zipaquirá para el resto de la temporada, Ciro Scognamiglio, periodista de la Gazzetta Dello Sports, aseguró que Bernal está en los planes y que si nada extraordinario ocurre de aquí a junio, él sería el líder de la escuadra británica para la competencia francesa.

Info @Gazzetta_it about @Eganbernal – After good performance in all his last races, sources told us that a @LeTour 2024 spot in @INEOSGrenadiers selection can be considered “almost sure” so far at this point @cycling_podcast

— Ciro Scognamiglio (@cirogazzetta) April 28, 2024