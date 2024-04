Por: El Colombiano

Egan Bernal dice una cosa y sus piernas dan a entender otra. “Seamos honestos: aún falta mucho para volver a ser el Egan de antes, así que regreso a casa a seguir trabajando”, expresó el campeón del Tour de Francia-2019 y el Giro de Italia-2021 luego de terminar tercero en la Vuelta a Cataluña y lograr su primer podio World Tour desde su “renacer”, afirma. Es decir, después del accidente que sufrió a comienzos de 2022 y tras el cual por poco pierde la vida.https://www.pulzo.com/deportes/egan-bernal-logro-podio-vuelta-cataluna-dejo-emotivas-palabras-renacer-PP3534608vuel

Los pedalazos que viene dando el colombiano muestran una cadencia tan fuerte y segura, que ya da señales de volver a ganar en la élite del ciclismo.

Tras el difícil episodio que vivió, en el que se rompió 20 huesos de su cuerpo y corrió el riesgo de quedar en silla de ruedas al estrellarse contra un bus de servicio público mientras se entrenaba por carreteras de Cundinamarca, Bernal, que al comienzo fue ayudado a dar de nuevo pasos como si se tratara de un bebé, impresiona hoy con su nivel. Pero es autocrítico y está feliz por lo que viene haciendo, sin embargo afirma que aún no es suficiente.

Si aprendió, literalmente, a caminar, también se tomó el tiempo para adquirir confianza sobre la bicicleta, recordando, de paso, cada función que hay dentro del pedalismo.

Al pie de la letra, con la paciencia y fe del carbonero, pasó de la cola a la punta del pelotón en tiempo récord, consiguiendo actuaciones que ilusionan con mayores logros deportivos más allá de que para muchos ya ganó la principal batalla, esquivar, a sus 25 años de edad, la muerte.

Primero, en medio del respeto que le tienen en el equipo británico Ineos Grenadiers, al que llegó en 2018 y tiene contrato hasta 2026, empezó esta nueva etapa de su vida siendo gregario. Era normal verlo acudir a los carros de sus directores por alimentación para retornar al grupo principal y repartirla a sus jefes de filas, un cambio de rol para adquirir de nuevo confianza, en forma y técnica, dentro del pelotón. Ahora recuperó la función en la que pueden estar unos pocos: líder de su escuadra.

Esa recuperación hace pensar, según expertos, que Bernal no solo puede ser protagonista en pruebas de uno u ocho días, sino también en carreras de tres semanas. Jenaro Leguízamo, entrenador deportivo que ha trabajado temas sicológicos, fisiológicos, de técnica y biomecánica con algunas de las figuras del ciclismo colombiano, entre ellas Bernal, se atreve a decir que si Egan continúa con esa buena evolución logrará el triplete en las grandes rondas. Aseguró que lo ve como un posible campeón de la que le resta por conquistar, la Vuelta a España.

El especialista recordó que cuando conoció al corredor del Ineos quedó asustado con sus impresionantes números. “Siempre mostró calidad tanto en lo cadiovascular, metabólico y neuromuscular. También, la relación de medidas de tronco, piernas, peso y cantidad de músculo respecto a cantidad de grasa indicaban que era un deportista de primer orden. Pero además de eso, sabía lo que quería hacer y qué tocaba realizar para llegar a ese objetivo; tenía una mentalidad poderosa, lo cual me hizo pensar que era un muchacho diferente a todo lo que había conocido hasta el momento”.

Leguízamo va más allá: “El ciclismo es muy incierto, todo puede pasar, pero por la evolución de su salud no tengo dudas de que Egan ganará en el algún momento una Vuelta a España”.

En 2023, cuando comenzó a competir más seguido tras el accidente, Bernal aseguró que esa temporada la tomaría para probar sensaciones y recuperar confianza, pero que desde la siguiente, o sea la actual, la enfocaría para buscar al Egan de antes, al combativo, al competitivo, al ganador, pues de lo contrario ya se hubiera retirado del deporte.

Y el escarabajo lo viene logrando, y lo mejor es que disfruta lo que hace. En Cataluña fue tercero, y en términos de rivalidad fue superado por el esloveno Tadej Pogacar (UAE, campeón), y el español Mikel Landa (Soudal Quick-Step), segundo. Pero el colombiano se impuso ante 133 corredores más que terminaron aquella competencia. Entre ellos, referentes como el ruso Aleksandr Vlasov (Bora), el español Enric Mas (Movistar), el portugués Joao Almeida (UAE), el estadounidense Sepp Kuss (Visma), los criollos Esteban Chaves (EF) y Sergio Higuita (Bora), entre otros.

En la alta montaña estuvo pletórico, atacante, valiente, más allá de que en la primera etapa sufrió una caída.

Su actuación confirmó la regularidad en la temporada. Había sido tercero en el Nacional de ruta en Boyacá, en medio de una persecución de unos 60 km en la altura de Tunja, junto a Higuita, para darles cacería a los fugados.

Días después terminó quinto en el Tour Colombia, tercero en el O Gran Camiño (España) y séptimo en la París-Niza. En todo lo que ha corrido no ha salido del top-10.

Pese a esos resultados, Egan es prudente y no muestra preocupación aunque en este momento haya dos corredores superiores a los del resto del lote mundial: Pogacar y el danés Jonas Vingegaard (Visma), quienes venían arrasando.

El primero ganó la Strade Bianche y la Vuelta a Cataluña (se impuso en 4 etapas) y el segundo triunfó en O Gran Camiño (3 fracciones) y Tirreno-Adriático (2 etapas) antes de accidentarse en la Vuelta al País Vasco el pasado jueves, donde sufrió fracturas de clavícula y costillas, además de un neumotórax y una contusión pulmonar. Su defensa del título del Tour galo peligra.

“Me siento andando mucho, pero no es suficiente. Cuando uno dice que estos dos corredores están en otro nivel es porque es así. Se llega a un punto en el que arrancan y ganan, pero atrás se vive una película que es donde realmente está lo emocionante del ciclismo, de esa pelea por entrar en el podio”, indicó Bernal en su podcast Cycla, junto al especialista en ciclismo Juan Charry.

No obstante, el pedalista no se resigna. “Me siento bien físicamente, pero uno siempre quiere más. Si en 2021 hubiera quedado tercero en Cataluña habría sido una derrota. Por eso hay una dualidad, en cierto punto me siento orgulloso de todo lo que vengo logrando. Esto en algún momento fue impensable, pero siempre quiero más”, recalca el escalador, al confesar que su nivel está tan alto que hace, en tiempo, mejores números que cuando dominaba en 2019.

“No sé si vuelva al techo en el que estaba, pero al menos tengo que intentarlo, quiero volver ahí. El nivel está muy alto, los números de antes ya no sirven, hay que mejorar”.

Para asombro de muchos, Bernal fue incluido en 2023, en pleno proceso de recuperación, en las nóminas que representaron a su equipo en el Tour de Francia y la Vuelta a España. Y en ambas concluyó el recorrido total.

Para esta temporada se sabe que estaría de nuevo en la ronda ibérica, pero no se descarta que retorne al Tour francés. “Eso dependerá de cómo esté andando. En el ciclismo de ahora se tiene que andar bien para que lo lleven a las carreras y eso es lo que hago. Estoy afrontando la temporada con motivación”, sostuvo el corredor con piernas y mentalidad de campeón.

Volverá a escena en Romandía

Egan se alista para competir de nuevo. Su próxima carrera sería el Tour de Romandía, carrera suiza que se celebrará entre el 23 y 28 de abril.

Colombia ya ha ganado esta prueba en dos ocasiones: en 2005 con Santiago Botero y en 2016 con Nairo Quintana. En la edición de 2018 logró el subtítulo con Bernal, cuando ganó el esloveno Primoz Roglic. En lo que va de temporada, Bernal ha disputado 3.974 kilómetros en 27 días de carrera.

