Egan Bernal ha sido uno de los mejores ciclistas colombianos de la temporada, pues sus números son muy buenos, ha vuelto a competir al mejor nivel tanto en el ámbito local como internacional y ya se montó de nuevo a los podios de las principales competencias europeas.

Dicho nivel ilusiona tanto a los aficionados como a su mismo equipo, ya que se esperaba una mejora importante en su rendimiento durante este año, luego de lo que fue la recuperación de su accidente, pero no tan bueno y rápido, por lo que hay mucha ilusión con el colombiano.

De hecho, tanta ha sido la sorpresa que el equipo aún no ha querido compartir el calendario completo de Bernal, ya que están viendo aún a qué gran vuelta va a ir y si como líder absoluto o como colíder de alguno de sus compañeros.

Sin embargo, en medio de esa preparación del colombiano, la idea es ponerlo a competir en las mejores carreras junto a los más destacados ciclistas de los otros equipos para que crezca su nivel y así luche por los primeros puestos de las clasificaciones generales de las grandes vueltas, ya sea el Giro de Italia, el Tour de Francia o la Vuelta a España.

En medio de ese plan de preparación, el Ineos dio a conocer la nómina del equipo que competirá en la Liega-Bastoña-Lieja el próximo domingo y la lista la encabeza el ciclista colombiano, quien participará en esta competencia por primera vez.

