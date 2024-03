El 16 de junio de 2021, días después de coronarse como el campeón del Giro de Italia, el pedalista zipaquireño visitó en el Vaticano al papa Francisco y le obsequió dos objetos de alto valor.

El primero de ellos fue la camiseta rosada con la que ganó su segunda gran vuelta (también es campeón del Tour de Francia), mientras que el otro fue una bicicleta Pinarello Dogma F12 de edición especial, ya que estaba pintada con los colores de la bandera Argentina, país de origen del sumo pontífice.

“Es la experiencia más importante de mi vida, más que el ganar el Giro y el Tour. Es única. Creo que he tenido muchas experiencias en mi vida, pero esta es única […]. Me llena el corazón de tanta felicidad poder encontrarme personalmente con el papa Francisco porque crecí en una familia católica y para mí él es la máxima autoridad en la religión”, dijo Egan Bernal en su momento.

Acá, imágenes del encuentro que tuvo el ‘escarabajo’ con el papa Francisco:

Today at the Vatican @Eganbernal met with Pope Francis – gifting him a Maglia Rosa and a custom painted @Pinarello_com (📸 Vatican Media)https://t.co/kOeWpD0FEC pic.twitter.com/KWpU6OQ2H6

— INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) June 16, 2021