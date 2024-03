Egan Bernal (Ineos) no tuvo el final esperado en la primera etapa de la Vuelta a Cataluña. A pocos metros del final, cuando el pelotón principal estaba lanzado para darle cacería al ganador de la fracción, el australiano Nick Schultz (Israel-Premier Tech), el colombiano se fue al piso, tras un enredón con otros cinco corredores.

Bernal, que cumple una gran presentación en su vuelta al ciclismo después del accidente que sufrió en 2022 y tras el cual pierde la vida, fue auxiliado por sus directores de equipo, y al parecer, al verse de pie mientras esperaba por una nueva bicicleta, no sufrió heridas de consideración.

(Vea también: Sergio Higuita reveló problemón que tuvo con Roglic y que aún lo afecta: “Sigue enojado”)

En el recorrido de 173,9 kilómetros con salida y llegada en la localidad de Sant Feliu de Guíxols, Schultz dio la sorpresa al fugarse cuando solo restaban 1.000 metros para la meta, la cual cruzó primero con el esloveno Tadej Pogacar (UAE) a su sombra. Tercero fue el británico Stephen Williams (Israel – Premier).

Cabe recordar que Egan viene de ser séptimo en la París-Niza y tercero en el O Gran Camiño.

El mejor colombiano de la jornada fue el huilense Harold Tejada (Astana), al arribar en la décima posición, a dos segundos del vencedor.

Bernal venía haciendo una grata prueba en el comienzo de la prueba catalana, tanto que le ganó un sprint intermedio al esloveno Tadej Pogacar, que, como el cundinamarqués (2019) ya ha ganado el Tour de Francia (2020-2021). Ambos en la salida de la presente Vuelta chocaron manos y se unieron en un abrazo mostrando la admiración que se tienen.

(Lea también: [Video] Santiago Buitrago se dio duro totazo y perdió el segundo lugar en la París-Niza)

Cuando Egan se accidentó hace dos años, Tadej fue uno de los primeros en enviarle un mensaje de apoyo y lo motivó no solo para la luchar por la vida sino también para que volviera, junto a él, a competir en carretera.

Este martes se conocerá quiénes son los hombres más fuertes para pelear el título de la edición 103 de la Vuelta a Cataluya en el recorrido de 186,5 kilómetros entre Mataró y el final en alto en Vallter 2000, puerto de categoría especial ubicado a 2.146 metros sobre el nivel del mar. Antes, en el kilómetro 139, se deberá escalar la cima del Coll de Coubet, de primer nivel.

🇨🇴Egan Bernal involved in a crash with 500m to go #VoltaCatalunya103 pic.twitter.com/yJAXt1hViI

— NBC Sports Cycling (@NBCSCycling) March 18, 2024