La París-Niza 2024 terminó este domingo 10 de marzo con noticias agridulces para el ciclismo colombiano si se tiene en cuenta la suerte que corrieron los ‘escarabajos’ en el desenlace del certamen.

Los traspiés empezaron en la penúltima etapa, en la que Rigoberto Urán se tuvo que retirar por “enfermedad”, según lo dio a conocer el equipo estadounidense Education First, que no suministró mayores detalles sobre el estado de salud del antioqueño de 37 años de edad.

Posteriormente, en la fracción de cierre, el bogotano Santiago Buitrago, que se había caído un día antes, volvió a estrellarse contra el piso y por “fuertes contusiones” debió dar por terminada su participación. Por fortuna, “no tuvo fracturas”, según lo confirmó Bahrain Victorius, su escuadra.

Fue así como el mejor ‘cafetero’ terminó siendo para Egan Bernal (Ineos), el que marchaba más arriba en la clasificación individual, pues acabó la competencia en el séptimo escaño, actuación que se suma a su podio en O Gran Camiño, de Galicia, España, donde fue tercero.

🗣️ “The season is just starting and we have lots of races in front of us.”

Confidence continues to build for @Eganbernal after another strong GC result at #ParisNice. Get his thoughts on the final day, and the incredible support he’s received 😊 pic.twitter.com/8ZBr2u7mbc

— INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) March 10, 2024