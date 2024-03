La competencia, que reúne a lo mejor del lote nacional, abre la temporada de clásicas regionales en el país, por lo que se está robando todas las miradas de los aficionados del pedal.

En ese sentido, los puntos de partida y de meta se han visto atiborrados de público ávido de vivir las emociones propias del ciclismo, uno de los deportes que mueve más masas en Colombia.

Sin embargo, con lo que muchos no contaban fue con ver a un perro metido en el embalaje que cerró la segunda fracción, pues el canino remató más rápido que los propios competidores y logró cruzar la línea primero que ellos.

Perro ‘gana’ etapa en Vuelta al Tolima 2024 y se hace viral

La mascota saltó a la vía justo cuando el pelotón iba a definir. De hecho se puso a correr en la parte de adelante del grupo, que en este tipo de remates roza los 60 kilómetros por hora.

Fue así como el cuadrúpedo apretó el paso y se llevó una simbólica victoria, ya que el triunfo del día fue para el velocista Wilmar Paredes, perteneciente al Team Medellín, que se impuso sobre Jéfferson Ruiz (GW) y Rodrigo Contreras (Nubank), segundo y tercero, respectivamente.

Lo particular de la escena hizo que las imágenes le dieran la vuelta al mundo y fueran destacadas por ‘Cycling out of context’, plataforma especializada en destacar hechos poco usuales del ciclismo internacional.

Eso sí, no es la primera vez que un perro se atraviesa en una competencia colombiana, esto ya ha pasado repetidamente en el país y hasta con accidentes para los competidores.

La Vuelta al Tolima se disputará hasta el próximo domingo 10 de marzo de 2024.

