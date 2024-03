Si hay algo que ha sorprendido en este inicio de temporada en ciclismo es, más allá de los resultados y las carreras, los cascos, ya que los equipos han presentado diseños diferentes e innovadores que, en teoría, ayudan a cortar más el viento y así tener un mejor rendimiento en la carretera.

De hecho, uno de los equipos que más ha llamado la atención en la competencia de contrarreloj es el Bora, club de Daniel Felipe Martínez y Sergio Higuita, ya que el caso está acompañado por un calcetín que cubre las orejas y le mandíbula haciendo ver como si fuera una bufanda.

🇮🇹 #TirrenoAdriatico @TirrenAdriatico is on! 🏁 With 3 riders in the top 20, it was a solid start to the race 👊🏽

Sin embargo, esto ahora le significará un problema al conjunto europeo, dado que la Unión Ciclística Internacional (UCI) sacó un comunicado informando que este elemento estará prohibido a partir del próximo mes porque no tiene ningún beneficio ni ventaja para los deportistas.

Ante esto, la UCI simplemente tomó la decisión de prohibir este uso a partir del próximo 2 de abril y por eso dicho casco debe tener un cambio para que el equipo no pierda puntos y se vea perjudicado en las grandes competencias.

Además, la UCI agregó que los casos del Jumbo, que llamaron la atención por su tamaño y la forma como de astronauta, y el del Bahrain Victorious, equipo de Santiago Buitrago, también entrarán en revisión para ver si es necesario hacerle algún cambio por reglamentación.

🇮🇹 #TirrenoAdriatico

With Dylan, all of our riders have finished their TT.

A few riders still have to leave the start ramp. Let’s hope Jonas can keep his spot in the top 10. 🤞 pic.twitter.com/a6w5rvNopa

— Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) March 4, 2024