Rodrigo Contreras hizo historia el pasado 11 de febrero, cuando cruzó la meta en Bogotá y se convirtió en el primer ciclista no World Tour en ser campeón del Tour Colombia 2.1, la competencia más importante de ciclismo en el país.

Esto fue muy llamativo, dado que Contreras estaba compitiendo en sus primeras carreras con el equipo NU y con mucha personalidad salió a buscar todas las etapas, por lo que al final superó a varios de los mejores equipos del mundo y con eso escaló casi 500 posiciones en el escalafón de la Unión Ciclística Internacional.

Ante el nivel mostrado, muchas personas se preguntan por qué este deportista no hace parte de un equipo que compita en Europa, pero lo cierto es que el ciclista de 29 años ya tuvo dos experiencias en el viejo continente y las cosas no resultaron como se esperaban.

El más reciente paso de Contreras por Europa, antes de destacar en las competencias de Colombia y Sudamérica, fue con el Astana, equipo de Kazajistán en el que actualmente está Harold Tejada. Sin embargo, su paso no fue el soñado, dado que justo llegó la pandemia y eso complicó las cosas.

En diálogo con Pulzo, Contreras aseguró: “El paso por el Astana fue bueno para mí. Me contrataron después de 2018 cuando había hecho buenas carreras en Colombia. En principio firmé por un año, luego renovamos por otro y ahí fue lo de la pandemia, pero creo que entre todo se hizo un buen trabajo“.

Y agregó: “No fui un gran campeón como un Nairo Quintana, un Rigoberto Urán o un Egan Bernal, pero se trabajó bien y eso es lo importante”.

Además, aseguró que al final tuvo que regresar por mala suerte, ya que estaba en un gran ritmo de competencia y con un nivel importante, pero por la pandemia, los problemas económicos y la necesidad de salir de algunos corredores fue que tuvo que volver al país.

“Cambiaron la mitad del equipo, hubo problemas económicos, no se sabía si el Astana iba a seguir o desaparecía. Nosotros también nos confiamos un poco, que fue un error, porque cuando me notificaron que no seguía, los cupos de los otros equipos ya estaban llenos y por eso tuve que volver al país, pero bueno, yo disfruto correr acá”, dijo Contreras.