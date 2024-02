En la mañana de este jueves 8 de febrero, en un circuito que rodeó a la ciudad de Tunja, en Boyacá, se corrió la tercera etapa del Tour Colombia 2.1, una competencia que ha tenido todos los ingredientes para entregar un gran espectáculo a la afición que ha dicho presente.

En la tercera jornada de la competencia, hubo ataques constantemente de los deportistas de equipos World Tour, pero al final el ganador fue Alejandro Osorio, actual campeón nacional de ruta, quien hizo historia al ser el primer deportista de un equipo colombiano en ganar una etapa en esta carrera.

Sin embargo, ese espectáculo se vio manchado sobre el final de la etapa, ya que en el grupo perseguidor, que venía apretando fuerte porque estaba muy cerca de los líderes, hubo una caída faltando 500 metros para la llegada y uno de los más perjudicados fue Óscar Sevilla, el deportista de 47 años del Team Medellín.

Óscar Sevilla, hospitalizado por caída en el Tour Colombia

En un principio casi no se le prestó atención a este hecho porque en las imágenes no se vio tan fuerte. Sin embargo, el equipo antioqueño emitió un comunicado en el que informó que el deportista colombo español sí quedó muy afectado por el hecho y que por eso lo más seguro es que no vaya a seguir en la carrera.

De hecho, subió una foto del deportista en el hospital, dado que le tuvieron que coger puntos en su rostro y hombro y ahora está haciéndose exámenes médicos para ver con exactitud qué lesiones o fracturas tiene.

Parte médico de Óscar Sevilla Nuestro corredor sufrió una caída en la etapa 3 del Tour Colombia, que se disputó en Tunja sobre 141,9 km. A falta de 500 m de meta, Sevilla se vio envuelto en una caída de varios corredores y fue a dar contra las vallas de cerramiento. pic.twitter.com/3oVmME8vUF — Team Medellín EPM (@team_medellin) February 8, 2024

Por lo pronto, el equipo no se ha vuelto a pronunciar sobre qué lesiones en específico tiene el deportista, pero lo cierto es que sí quedó muy afectado por esta lamentable situación y por eso lo mejor, para volver fuerte y poder seguir durante el resto de temporada, sería que no siguiera en el Tour Colombia que termina el próximo domingo.

Cabe destacar que en la segunda etapa, Sevilla entró en la tercera posición y estaba segundo en la clasificación general, por lo que quería seguir demostrando su talento en esta importante competencia, pero esta caída lo va a alejar de las carreteras durante varios días.

