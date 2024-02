Este jueves 8 de febrero, el pedalista antioqueño de 25 años se impuso en la tercera etapa del Tour Colombia 2.1, luego de superar en el embalaje al cundinamarqués Rodrigo Contreras.

Segundos después el triunfo, el corredor del GW Erco Shimano aseguró estar muy contento, pero recordó uno de los capítulos más complicados de su carrera profesional: el despido del Bahrain Victorious.

Y es que, a mediados de abril de 2022, el equipo de Baréin anunció la finalización del contrato del colombiano, quien no duró más de 6 meses vistiendo esa camiseta. En su momento se conocieron algunos detalles del porqué de la decisión, pero solo hasta este jueves Osorio dio su versión.

“Fueron cosas pequeñas que al final colmaron la taza. El primer error fue que estábamos en Dubái, almorcé y fui a comprar una SIM a un centro comercial. Para ellos fue salir de la burbuja de COVID y fue un problema. A mí nadie me decía que íbamos a hacer las cosas así, así o así…”, explicó inicialmente en entrevista con el Canal RCN.

Acá, las declaraciones de Alejandro Osorio:

Alejandro Osorio, ganador de la etapa 3 del Tour Colombia, cuenta las razones por las que salió del @BHRVictorious 👀 🗣️"Ha sido la etapa más dura de mi vida deportiva y personal. Ese golpe fue durísimo. Ellos no saben el daño que le hicieron a un joven" Vía: @DeportesRCN pic.twitter.com/KsT0EPcyBe — Camilo Uribe (@Uribecycling) February 8, 2024

Pero salir de la estricta concentración del equipo, pues había un rebrote de COVID-19, no fue la única razón por la que terminaron acabando su contrato. El tema del idioma y de las recomendaciones alimenticias que le hacían fueron otros inconvenientes que marcaron la salida de Osorio —quien actualmente es el campeón nacional de ruta—.

“Un director que hablaba español me dijo: ‘Tú tienes que aprender inglés’. [Dijo] ‘ni una palabra en español para Osorio’. Y si yo no sabía nada de inglés, ¿cómo hacía para hacer las cosas? Fueron varios errores. Un día que me compré un helado [y me dijeron] que no seguía las instrucciones del nutricionista, pero bueno, se aprende de los errores”, agregó el corredor en el mismo medio.

Sin duda alguna, lo ocurrido marcó un capítulo en su vida, ya que representó un paso hacia atrás en su carrera. De hecho, lo catalogó como el episodio más difícil por el que ha tenido que pasar.

“Ha sido la etapa más dura de mi vida deportiva y personal. Ese golpe fue durísimo y ellos no saben el daño que le hacen a una persona joven. Fue un año terrible… se me corta la voz”, concluyó Alejandro Osorio.

Qué dijo el Bahrain Victorious sobre despido de Alejandro Osorio

El director de la escuadra, Milan Erzen, señaló en ese momento que los actos de Osorio pusieron en riesgo a todos los integrantes del equipo.

“No es una cosa, pero desde el principio, hizo muchas cosas equivocadas y no podemos aceptar eso. Puso a los ciclistas y al personal en situaciones difíciles. Tenemos 100 personas en nuestro equipo y las reglas son para todos. Le dimos una advertencia después de un par de cosas, pero las volvió a hacer. Es más, durante las carreras, salió de la burbuja de COVID”, le contó al portal ‘Velonews’.

