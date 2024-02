El ciclista colombiano Nairo Quintana apenas está regresando a competencia después de un año de inactividad, recordando que desde que lo descalificaron del Tour de Francia 2022, Arkea le rescindió el contrato y no encontró a un equipo para 2023.

(Ver también: Quién es el mejor ciclista colombiano de la actualidad, según la UCI; ni Egan ni Nairo)

Ante esto, Nairo hizo parte del Campeonato Nacional de Ruta y el Tour Colombia, pero en este segundo no tuvo el resultado que muchos esperaban debido, dijo él, a que le dio una gripa y por eso no pudo competir de la mejor manera.

Ahora, unos días después de terminada la competencia, el ciclista se pronunció a través de sus redes sociales con un tono tranquilo y cómodo para dar a conocer que cuando volvió a su casa tomó la decisión de hacerse una prueba del COVID-19 para verificar, ya que tenía todos los síntomas, la cual salió positiva.

“No he podido salir a entrenar. Terminé el Tour Colombia muy enfermo. Ya me sentía desde días anteriores bastante mal, había cogido una gripa. Cuando regresé a casa me relajé, finalmente me hice la prueba del COVID y me salió positivo. Me dio fuerte, he estado con muchos síntomas”, dijo Nairo.