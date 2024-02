En medio de una entrevista con el exciclista español Luis Pasamontes, Nairo Quintana habló sobre su momento más crítico en su vida deportiva, pero también sobre las críticas que recibió en medio del tiempo en el que no tuvo equipo.

Pese a ser uno de los mejores ciclistas nacidos en Colombia, Nairo Quintana no está exento de recibir críticas. Según comentó en medio de una entrevista con Luis Pasamontes, un reconocido exdeportista español, las críticas llenan de desconfianza a las personas en general, y que hay que dejar todo eso a un lado para seguir adelante.

Aunque él siempre intenta ver el lado positivo afirma que es bueno tener muchos seguidores positivos, quienes de verdad lo alientan en todo momento: “Por fortuna tengo más seguidores que me apoyan que los que me dan duro. A algunos les contesto para que apoyen o escriban cosas buenas en vez de malas. Somos seres humanos”, afirmó.

Nairo ‘explota’ contra críticas en su contra

Y es que para nadie es un secreto que el pedalista colombiano pasó por un momento crítico en su carrera al no tener un equipo con el que disputar diferentes títulos a nivel mundial. Aunque afirma que no fue sencillo, también que este momento, fue “una transición” en la que pudo hacer muchas cosas en familia y evolucionar a nivel personal:

“La fortuna que he tenido es que me gusta hacer muchas cosas: crear muchas cosas, estudiar, hacer negocios, estar con los niños y fue un momento de transición dónde fue difícil porque lo difícil era ver los compañeros rodar en las competencias. De resto yo estaba bien, entrenándome mucho, haciendo actividades importantes para mi desarrollo personal y gracias a eso se pasó bastante rápido“, afirmó.

No obstante, durante este tiempo fue víctima de insultos y ataques en redes sociales, sobre esto afirmó que las críticas hacen que uno se desordene emocionalmente y que lo mejor es dejarlas a un lado: “La gente no es consciente del daño que pueden hacer. Son personas basura, a las que tienes que tirar a un lado y a la basura y no dejarte hundir de la crítica muchas veces que es la que alimenta tu desconfianza, ese desorden emocional que te hace dudar tanto y te hace cuestionar tonterías que no te hacen más que daño”.

Por lo pronto, el ciclista colombiano se medirá al Tour Colombia que va desde el martes seis al once de febrero de 2024. También está confirmada su participación en el Giro de Italia.

