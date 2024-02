El próximo 2 de septiembre en Francia, el médico colombiano de Nairo Quintana y de su hermano menor Dayer en el equipo Arkea, Fredy Alexander Gonzales Torres, será juzgado por haber ayudado supuestamente a ambos corredores a doparse durante el Tour de Francia en 2020, según indicó la fiscalía de ese país.

(Vea también: “Son basura”: Nairo Quintana se fue de frente contra quienes lo atacan y critican)

A finales de septiembre de 2020, cuando el Tour acababa de terminar, la fiscalía de Marsella abrió una investigación contra varios corredores del equipo Arkéa-Samsic y del personal médico del mismo por sospechas de dopaje.

Y es que durante la etapa 17 de esa edición del Tour de Francia, un registro en Méribel dio con medicamentos y un “método que podía ser calificado de dopante”, de acuerdo con lo mencionado por la entonces fiscal Dominique Laurens.

El tribunal correccional de Marsella lo juzgará el 2 de septiembre por “posesión de una sustancia o método prohibido para su uso por un deportista sin justificación médica”, indicó la fiscalía, según Télégramme.

Según el ministerio público, Fredy Alexander Gonzales Torres poseía “equipos, herramientas, productos y dispositivos para la realización de perfusiones y/o inyecciones intravenosas”.

El médico deberá responder de la acusación de haber administrado el 16 de septiembre de 2020 a los hermanos Quintana, “sin justificación médica”, una “sustancia o método prohibido en el marco de una competición deportiva”, agregó la misma fuente. Lo que hasta el momento se desconoce es si los corredores sabían lo que estaba ocurriendo.

El acusado se enfrenta a una pena de hasta cinco años de prisión y 75.000 euros (unos 380 millones de pesos al cambio de hoy) de multa.

“Quiero confirmar que nunca se encontraron sustancias dopantes […]. No tengo y nunca he tenido nada que esconder […]. He sido un corredor limpio durante toda mi vida deportiva”, dijo hace unos meses Nairo Quintana en un comunicado.