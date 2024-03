El Mundial 2024 empezó de la mejor manera para el piloto nacido en España, pero de madre colombiana y que corre defendiendo los colores de la bandera del país de su mamá.

Su victoria en la primera válida del año lo ponen como favorito para pelear por el título de la temporada luego de haber sido el mejor novato de 2023, pues como debutante se llevó 4 triunfos.

Ahora, en Catar, donde se abrió el campeonato, refrendó su categoría y logró una de las gestas más memorables de su joven carrera, ya que a falta de una vuelta para el final era y sexto y en los últimos metros logró remontar para cruzar la meta de primero.

Su arrojo y valentía lo llevaron a ganar posiciones curva tras curva, metiendo su moto por pequeños resquicios, con lo que logró imponerse de manera categórica y de paso asumir el liderato de la clasificación general.

Ahora, la figura del equipo español CFMoto Aspar Racing se alista para defender su escaño en la segunda cita de 2024, el 24 de marzo en Portimao, Portugal.

