Rigoberto Urán le estaba empezando a dar forma a su temporada europea con la mirada puesta en las carreras grandes del año y lo estaba haciendo de buena manera si se tiene en cuenta que alcanzó a ocupar las casillas altas de la general durante los 5 primeros días.

Sin embargo, en la sexta fracción, de perfil montañoso, perdió más de 4 minutos y se descolgó en la clasificación individual, en la que cedió más de 20 posiciones.

Y aunque su equipo, el Education First de Estados Unidos, no emitió ningún reporte al respecto ese día, sí lo hizo en la séptima jornada, la del sábado 9 de marzo, penúltima de la carrera.

Sin dar mayores datos, la escuadra norteamericana indicó que la salud de antioqueño no era la mejor y que por ese motivo se vio forzado al retiro.

En un escueto comunicado publicado en redes sociales, el Education First se dio a conocer que el ‘escarabajo’ de 37 años de edad había dado por terminada su participación en la clásica gala.

Y se dijo que el pedalista no continuará concentrado con el resto de la plantilla, dando a entender que estará algún tiempo de baja, lo que interrumpe su calendario competitivo.

“Viajará a casa para descansar y recuperarse. ¡Que te mejores pronto, ‘Rigo’!”, concluyó la información.

Acá, el comunicado del equipo, publicado en inglés:

Rigoberto Urán was forced to abandon stage 7 of Paris-Nice due to illness. He will travel home to rest and recover. Get well soon, Rigo!

— EF Pro Cycling (@EFprocycling) March 9, 2024