En horas de la mañana de este domingo, 25 de febrero, un grupo de ciclistas denunció a través de redes sociales un retén guerrillero en el que los obligaron a detenerse. El hecho ocurrió en Potrerito, zona de rural de Jamundí, Valle.

De acuerdo con lo informado, el grupo se desplazaba practicando deporte en dicha zona, en Valle del Cauca, cerca de las 10:00 a.m. cuando sujetos armados los detuvieron y les solicitaron la cédula. Además, advirtieron que no podían transitar sin autorización de la estructura delincuencial.

“Ellos vieron ese trancón y se fueron, pero a cada uno les estaban pidiendo las cédulas y el celular, los guerrilleros decían que no les habíamos informado que estaríamos en la zona, ellos estaban con sus fusiles”, señaló un testigo.

Asimismo, se conoció que la situación no escaló debido a que la mayoría de ciclistas ya habían bajado. Sin embargo, se llevaron un gran susto en el momento de los hechos.

“Esto fue un susto muy berraco, ellos nos dijeron que entendían que íbamos a hacer nuestro deporte, pero que para allá no se podía ingresar porque no hay un permiso, es preocupante porque hay muchos compañeros que pertenecen a la Policía y gracias a Dios no pasó nada”, agragó.