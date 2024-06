Faltan pocos días para que comience el Tour de Francia 2024 y hay muchos emocionados debido a que esta edición en particular, pese a que no terminará en París como sucede normalmente, promete mucho espectáculo por la calidad de los ciclistas que estarán allí.

(Ver también: Egan Bernal enamora con su ciclismo e ilusiona con su nivel pensando en el Tour de Francia)

Uno de los confirmados, por ejemplo, es el ciclista colombiano Egan Bernal, quien parece ya estar 100 % recuperado de su accidente sufrido a inicios de 2022 y por eso es que este año ha mostrado un gran nivel, destacando que ha conseguido varios podios y por eso se ganó el puesto de líder del Ineos para esta importante competencia.

De hecho, el objetivo, más allá de quedar primero en la clasificación general, es al menos meterse al podio, teniendo en cuenta que enfrente tiene rivales muy duros que vienen con un nivel superlativo.

Lee También

Es más, los aficionados del ciclismo tienen mucha ilusión porque en esta competencia estarán los seis ciclistas más importantes de la actualidad por primera vez compitiendo todos juntos, lo que hace pensar que el espectáculo y el nivel en las carreteras será mucho mayor.

Además de Egan, que por ahora no entra en ese grupo, estarán Tadej Pogacar, Primoz Roglic, Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel, Mathieu Van der Poel y Wout Van Aert, seis de los ciclistas más fuertes y completos de la actualidad.

For the first time ever, the BIG 6 (Pogačar, Vingegaard, Roglič, Evenepoel, Van der Poel, Van Aert) will be at the startline of the same race (Tour de France). 😍

Not all riders had ideal preparation for this race, but feel lucky to witness these times. ❤️ pic.twitter.com/dPzSfb5dgs

— Lukáš Ronald Lukács (@lucasaganronald) June 25, 2024