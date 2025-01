La temporada 2025 va a ser muy importante para el ciclismo colombiano, ya que más allá del subcampeonato de Daniel Martínez en el Giro de Italia (un resultado que tuvo poco protagonismo mediático), no hubo muchos resultados más que pusieran a vibrar a los aficionados a este deporte durante 2024.

De hecho, se esperaba mucho de deportistas como Nairo Quintana, Egan Bernal y hasta el mismo Rigoberto Urán, pero ninguno pudo sacar la casta en las grandes competencias y quedó evidenciada una diferencia notable con otros ciclistas de talla mundial como el caso de Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard y el mismo Remco Evenepoel.

Sin embargo, en esta pretemporada los ciclistas han mostrado muy buenas condiciones en los entrenamientos y por eso es que 2025 pinta ser un año muy positivo en el que los deportistas nacionales vuelvan a estar en el centro de discusión.

Es más, ya es casi obligatorio que los deportistas tengan buenos resultados, ya que en el caso de Egan Bernal, por ejemplo, hay que destacar que solo le queda este año de contrato y necesita sumar buenos resultados en las grandes competencias, como en el Tour de Francia.

Así lo confirmó el director deportivo del equipo británico, Zak Dempster, quien aseguró que si bien se han presentado muchos cambios en la nómina y el Ineos ya no es tan protagonista, igual con sus dos principales capos necesita acercarse a los podios y potenciar a los más jóvenes a ser protagonistas.

“No vamos a tener una tarea fácil contra dos corredores de primer nivel como Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard, además de Remco Evenepoel, que está creciendo”, comenzó explicando Dempster, en diálogo con HLN.

