Este viernes 5 de julio se llevó a cabo la etapa número 7 del Tour de Francia 2024, una contrarreloj individual en la que se podía sacar la mayor velocidad porque no tenía muchas montañas y por eso se pretendía que se sacaran más diferencias en la clasificación general.

Todos los deportistas dieron todo de sí para hacer lo mejor por el equipo y los favoritos para descontarle algunos segundos al esloveno Tadej Pogacar, quien va líder con una amplia diferencia.

Sin embargo, no hubo mucha oportunidad, ya que el capo del UAE se mostró muy fuerte, no cometió los errores del año pasado y por eso ninguno de los favoritos le pudo descontar segundos, pues pese a que Vingegaard, Roglic y Evenepoel hicieron un gran trabajo, no fue suficiente para derrotar al deportista que tiene el ‘maillot amarillo’.

Por parte de los colombianos, el mejor fue Santiago Buitrago, del Bahrain Victorious, mientras que Egan Bernal también hizo su mejor esfuerzo, pero igual bajó más posiciones en la competencia.

Clasificación de la etapa 7 del Tour de Francia

Ciclista Tiempo 1. Remco Evenepoel 28’52” 2. Tadej Pogacar a 12″ 3. Primoz Roglic a 34″ 4. Jonas Vingegaard a 37″ 5. Campenaerts a 52″ 6. Vauquelin a 52″ 7. Jorgenson a 54″ 8. Almeida a 57″ 9. Healy a 59″ 10. Kung a 1′

Clasificación general del Tour de Francia 2024

Ciclista Tiempo 1. Tadej Pogacar 2. Remco Evenepoel a 33″ 3. Jonas Vingegaard a 1’15″ 4. Primoz Roglic a 1’36” 5. Juan Ayuso a 2’16” 6. Joao Almeida a 2’17″” 7. Carlos Rodríguez a 2’31” 8. Mikel Landa a a 3’35” 9. Jorgenson a 4’03” 10. Alexander Vlasov a 4’36”

Cómo será la etapa 8 del Tour de Francia

La etapa que se llevará a cabo este sábado 6 de julio tendrá un recorrido de 183.4 kilómetros entre Semur-en-auxois y Colombey-les-deux-églises, pero está diseñada para que la fuga pueda ser protagonista, pues hay tres premios de montaña de cuarta categoría y dos de tercera, por lo que no se esperan muchas diferencias en la clasificación general.

