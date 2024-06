El doble campeón de la carrera (2020 y 2021) fue presentado este jueves 27 de junio como el líder del UAE Emirates en la segunda gran vuelta del año, después de lo que fue el Giro de Italia.

En medio de su presentación, el pedalista reveló que tuvo COVID-19 hace diez días, pero dijo sentirse “plenamente recuperado”, a dos días de la salida de la competencia en Florencia (Italia).

“Caí enfermo hace diez días. Tuve COVID-19, fue un pequeño momento de duda, pero me he repuesto bien y estoy plenamente recuperado”, aseguró Tadej Pogacar durante una conferencia de prensa.

De acuerdo con el ciclista, el virus no lo atacó tan fuerte como se esperaba, teniendo en cuenta que ya no es tan complicado de manejar como antes.

“No fue muy mal. Solo fue un resfriado, que pasó bastante rápido. El COVID-19 ya no es tan virulento como antes, sobre todo si ya has tenido el virus anteriormente. Lo tuve una vez, puede que dos, no me acuerdo”, añadió.

El campeón dos veces del Tour cayó enfermo durante una concentración de entrenamiento en Francia. Según contó, paró su actividad un día completo antes de retomar la bicicleta, primero en privado y luego ya al aire libre.

Otro contratiempo perturbó su preparación, que por lo demás consideró “perfecta”: el fallecimiento de su abuelo. Viajó por ese motivo a Eslovenia, para asistir al funeral.

Segundo en los dos últimos años por detrás del danés Jonas Vingegaard, el esloveno de 25 años aspira a convertirse en el primero en conquistar el doblete Giro-Tour el mismo año desde que lo hiciera Marco Pantani en 1998.

