El mundo del ciclismo recibió un duro golpe este lunes 30 de diciembre, luego de que se confirmara el fallecimiento de Gianni Savio, el legendario mánager y director deportivo italiano.

A sus 76 años, Savio era conocido por su ojo clínico para descubrir grandes talentos, entre ellos el colombiano Egan Bernal, único colombiano en ganar un Tour de Francia, considerada la carrera por etapas más grande e importante del ciclismo.

📷 This is one of my all time favorite cycling pics (Androni).

Gianni Savio and Egan Bernal at 2019 Tour de France.

Ciao Gianni! pic.twitter.com/0HyEgGwC8O

— ammattipyöräily (@ammattipyoraily) December 30, 2024