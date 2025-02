El Super Bowl, uno de los eventos deportivos más vistos y esperados a nivel mundial, será una de las mayores vitrinas para el talento musical, y Lamar, conocido por su estilo único y su profundidad lírica, promete ofrecer un show inolvidable.

¿Quién se presentará en el medio tiempo de Super Bowl 2025?

En una conferencia de prensa previa al evento, Kendrick Lamar expresó con humildad que ser el artista principal del medio tiempo del ‘show’ fue una sorpresa para él, aunque se siente inmensamente orgulloso de haber alcanzado este logro.

“La pasión que tengo ahora es la misma que tenía al principio de mi carrera”, comentó el artista. “Esa pasión ha sido la que me ha llevado hasta el Super Bowl. Siempre se ha tratado de estar presente, y esa presencia es la que me ha permitido llegar a escenarios tan grandes como este”, añadió el rapero.

Además, Kendrick reflexionó sobre lo que significa para él ser el primer solista de Hip Hop en liderar el Halftime Show. Recordó el arduo camino que recorrió desde sus inicios, mencionando las humildes presentaciones en barrios y fiestas antes de alcanzar el reconocimiento internacional.

“Es algo que realmente me hizo pensar en todo el esfuerzo y el sacrificio para llegar hasta aquí. Muchos no conocen la historia detrás de la gloria, de cómo comencé en las calles, en fiestas y pequeños ‘shows’. Todo esto me recuerda la esencia de esos inicios y lo lejos que se puede llegar”, señaló Lamar.

El rapero también habló sobre la importancia de representar la cultura del Hip Hop en un escenario tan importante. “Para mí, esto lo significa todo porque pone la cultura en el centro de atención, donde siempre ha debido estar. El Hip Hop no es solo una moda o una canción ‘pegajosa’, es un verdadero arte. Y ser parte de este espectáculo es para todo lo que he trabajado y todo lo que creo”.

Kendrick acaba de sumar un nuevo logro a su impresionante carrera, al ganar cinco premios Grammy, incluido el galardón a Mejor interpretación de rap” y mejor video musical” por su tema ‘Not Like Us’. Este éxito, que lo coloca como uno de los artistas más premiados de la historia del rap, es solo otro reflejo del impacto y la relevancia que Lamar sigue teniendo en la industria musical.

Kendrick Lamar ya se había presentado en el Super Bowl en 2022

Kendrick Lamar hizo historia en el Super Bowl, celebrado en 2022, al formar parte del ‘show’ de medio tiempo, un evento que se ha convertido en uno de los momentos más esperados de la televisión estadounidense.

En una presentación que combinó el talento de algunos de los artistas más influyentes del rap y el hip hop, como Snoop Dogg, Dr. Dre y Eminem, Lamar destacó por su estilo único y su energía inconfundible, dejando una huella imborrable en el público.

