El Allegiant Stadium de Nevada, Estados Unidos, fue testigo de la edición 58 del Superbowl, evento que atrae no solo a los amantes del fútbol americano, sino también, a otros curiosos que se ven tentados por el famoso entre tiempo, que en este caso tuvo a Usher como protagonista.

Aunque el foco estaba centrado en San Francisco 49ers y Kansas City Chiefs, equipos que se querían quedar con el Super Tazón. Taylor Swift se llevó todas las miradas.

Los primeros dos cuartos fueron para San Francisco 49ers, aunque el primer cuarto fue parejo y no dejó puntos para ningún equipo. Mientras tanto, ya en los segundos 15 minutos, el mencionado plantel se adelantó con un contundente 10 – 3 y dejó sobre la mesa lo que sería la victoria.

La ausencia de Justin Bieber

Usher no se limitó durante su presentación y deleitó a los espectadores con varios de sus éxitos: ‘U Got It Bad’ y ‘Confessions Part’ fueron coreados por los asistentes, hasta que Alicia Keys subió al escenario y se atrevió con ‘If I Ain’t Got You’. El artista principal no se quedó con nada e invitó a varios raperos, entre los que estuvieron Will.i.am, Lil Jon y Ludacris.

En redes sociales las opiniones fueron divididas, pues algunos catalogaron la presentación como un show sin relevancia e incluso, se atrevieron a señalar que la participación de Bieber, hubiese cambiado todo, aunque el canadiense brilló por su ausencia.

Todo se definió en el tiempo extra

Kansas se llevó el tercer cuarto y aunque San Francisco faltando tres segundo para finalizar el tiempo oficial, se estaba coronando como campeón, el cuadro rival empató y obligó al tiempo suplementario. Los recursos de las dos escuadras se agotaron hasta el último segundo, sin embargo, la jugada final le permitió a los Chiefs alcanzar la gloria.

