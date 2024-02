El próximo 11 de febrero se disputará el Super Bowl 2024 y las expectativas crecen no solo por el partido, sino porque todo apunta a que será el más caro de todos los tiempos. Los boletos para el gran evento figuran como los más caros en la era del Super Bowl, teniendo en cuenta la plataforma Tick Pick, en el mercado regular se cotizan entre US$ 8.188 y US$ 12.932, un 85 % más caro a la edición pasada que tuvo una medida de US$ 5.678.

Pero, ¿qué es lo que lo hace el más caro de todos los tiempos? Los factores son múltiples, uno de ellos es el deportivo, ya que representa la revancha entre Kansas City Chiefs y San Fransisco 49ers a lo acontecido en 2020, en el cual el ganador fue el equipo de Kansas.

Otro punto importante es que “en los últimos años ha perdido fuerza el medio tiempo, puesto que han llevado artistas de la región específica, pero en este que estará Taylor Swift y otras estrellas importantes, además habrá un show espectacular de Marvel” como mencionó el periodista deportivo Onofre Zambrano, narrador de NFL.

Los fanáticos muestran gran entusiasmo por presenciar el espectáculo del medio tiempo, en el que este año también estará Usher, cantante que será presentado por Apple Music y que se robará la atención de millones de espectadores a nivel mundial.

También la magnitud que representa la ciudad de Las Vegas como sede del Super Bowl es muy importante, pues como mencionó Catalina Pérez Darmiñan, periodista de Telemundo en Nevada, “es la capital del entretenimiento y ahora también del deporte, donde hay mucho dinero, también se hizo la Fórmula 1 este año, por lo que está creciendo mucho el mercado en esta zona”.

El Allegrant Stadium de Las Vegas se viste de gala para esta final y proporciona una capacidad de 65.000 espectadores. La lista completa de precios según TickPick ces de US$ 8.188, US$ 9.925, US$ 10.081, US$ 10.160, US$ 10.528 y US$ 12.932; este varía según la ubicación. Las zonas laterales son más económicas, que las centrales, además la altura frente a la cancha, también hace variar los costos.

El valor de los boletos ha tenido un crecimiento exponencial a lo largo de la historia. En el Super Bowl I en el que los Green Bay Packers superaron a los Kansas City Chiefs el 15 de enero de 1967 en el Memorial Coliseum de Los Ángeles, California, el valor del boleto estuvo entre US$ 12 y US$ 120.

Antes de este año, el récord en el costo de boletos en el mercado regular lo tenía el Super Bowl LIV disputado en el 2020, en el que los equipos protagonistas fueron los mismos de este año, el duelo se efectuó en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida, con un precio promedio de US$ 6.327.

